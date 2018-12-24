Вечеринка в стиле диджитал: что точно пригодится в новогоднюю ночь разным типам пользователей

Новогодняя ночь - это время, когда все люди становятся чуть ближе, даже если они совсем не знают друг друга. И даже те, кто уже давно знаком, могут найти в привычном собеседнике что-то загадочное и волшебное, увидеть его в необычной роли. В этом смысле новогодняя вечеринка отлично подходит для того, чтобы по-новому взглянуть на домочадцев, друзей и коллег и порадоваться тому, насколько все люди уникальные и интересные. Даже гаджетам все находят разное применение! Мы решили выделить несколько типов пользователей и подумать, какие устройства и сервисы им точно пригодятся в новогоднюю ночь.

«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

Такому человеку можно спокойно доверить организацию праздника. Он точно сможет все предусмотреть и всегда будет на связи, что бы ни произошло. Даже во время шумной вечеринки без труда объяснит тем, кто в пути, как добраться до места, а если у кого-то вдруг сядет телефон - не беда, у него всегда найдется лишний кабель.

Его выбор - надежный и быстрый Samsung Galaxy S8, с которым можно справиться даже одной рукой. С интуитивно понятным интерфейсом все задачи как на ладони! Разумеется, он не выйдет из дома без портативного зарядного устройства и кабеля, поскольку смартфону может потребоваться подзарядка, а времени терять нельзя. И, наконец, его «фишка» — беспроводные наушники Samsung iCon X или Marshall MID -стильный аксессуар, который не стесняет движений.

«СУПЕР-ДИДЖЕЙ»

Без него не обходится ни одна вечеринка, ведь только он так мастерски умеет при помощи музыки создавать атмосферу праздника. В его плейлисте только самые любимые и заводные песни, под которые невозможно стоять на месте, а значит, в новогоднюю ночь всем гостям точно будет весело.

Верный помощник Диджея - Samsung Galaxy A8, стильный и дерзкий, а также мощная портативная колонка JBL Flip 4, которая способна превратить любое место в модный клуб. А еще у него с собой всегда карта SD со впечатляющим архивом музыки, чтобы нужна песня всегда была под рукой.

СВЕТСКИЙ БЛОГЕР

Ни одно событие не пройдет незамеченным в соцсетях, если на него приглашен Блогер. Десятки живых фотографий, веселые видео, а может, даже прямой эфир - на следующее утро каждый сможет найти себя по меткам в своих аккаунтах. Готовьте свои лучшие наряды, светская хроника уже здесь!

Конечно, в его деле важнее всего техника, и Samsung Galaxy J8 никогда не подводит. Двойная основная камера со светосильными объективами и функция «Живой фокус» позволяет делать невероятно качественные и яркие фотографии, а при съемке устройство само сортирует снимки по дате и геотегу. Также на вечеринке не обойтись без монопода - с ним получится устроить самый настоящий фотосет на красной ковровой дорожке. А дополнят образ Блогера беспроводные наушники JBL E25 - стильный аксессуар, который поможет записать видео даже в шумной обстановке.

КАПИТАН

Этот человек крайне важен для любой вечеринки - именно он берет на себя все, что связано с перемещением. Дорога - его стихия, а значит, все гости будут доставлены до места в целости и сохранности. В новогоднюю ночь на пути можно встретить много сюрпризов, но мастерство Капитана останется неизменным в любой ситуации.

Его навигатор - многозадачный Galaxy J4+ c функцией мгновенного подключения к известной сети. Кроме того, устройство экономит заряд батареи, так что даже длинная пробка ему не страшна. Но если вдруг случится что-то непредвиденное - автомобильное зарядное устройство вернет телефон в строй. И, конечно, Капитан никуда не выезжает без удобного автомобильного держателя - на борту все должно быть на своих местах. А предоплаченный на три месяца безлимитный тариф позволит Капитану рассказывать в соцсетях о своих приключениях, не задумываясь о количестве потраченных гигабайт.

Вы наверняка тоже знаете эти типажи и даже встречали их в жизни. А может, это кто-то из ваших домочадцев или близких друзей? Тогда у вас есть отличная возможность их приятно удивить, ведь «Билайн» в преддверии Нового года дарит щедрые подарки при покупке смартфонов Samsung Galaxy. Беспроводные или обычные наушники известных брендов, мощная портативная колонка или один из тарифов линейки «ВСЁмое!», предоплаченный на год, полгода или 3 месяца - чем не повод порадовать знакомого Диджея или Капитана! Посмотреть полный список подарков и условия акции можно на сайте.

Но на этом новогодние чудеса не заканчиваются - до 6 января при покупке Samsung Galaxy в салонах и на сайте «Билайн» можно принять участие в акции «Лови подарки» и получить шанс выиграть робот-пылесос, смарт-часы или интерьерный телевизор от Samsung. Для этого нужно зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте и внимательно следить за результатами.

Новогодняя ночь всегда ассоциируется с волшебством, и даже привычные вещи в это время будто становятся сказочными - особенно если они подарены с любовью.