2018-12-24T11:02:17+03:00
Общество

Новый год-2019 в Казани: Как будут работать поликлиники в праздники

"Комсомолка" публикует график работы медучреждений
Лика ИСАЕВА
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График работы поликлиник на время новогодних праздниковГрафик работы поликлиник на время новогодних праздниковФото: Из материалов пресс-службы
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Впереди - новогодние каникулы, и казанцев волнует вопрос - как будут работать медицинские учреждения в эти дни. На "Деловом понедельнике" рассказали, что все больницы, роддома и гинекологические стационары будут работать как прежде -круглосуточно. При необходимости госпитализации заболевшего казанца увезут в медучреждение по территориальному принципу - по месту регистрации.

Накануне праздника взрослые поликлиники будут работать по графику выходных дней, а уже с 1 января по 8 января 2019 года - по праздничному графику: с 9.00 и до 17.00.

- При этом 1, 2, 4, 5, 7, 8 января работают только дежурные терапевтические бригады, а 3 и 6 января помимо терапевтических бригад будут работать специалисты узкого профиля, рентгеновский кабинет, лаборатория, травмпункты с дневным режимом работы, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Есть изменения в работе и детских поликлиник: 30 декабря, 1, 6 и 7 января 2019 года работа организована по воскресному графику: с 9.00 и до 15.00. Родителей просят учесть, что вызвать врачей на дом будет невозможно.

31 декабря, 2, 3, 4, 5 и 8 января 2019 года в детских поликлиниках будет действовать субботний график: с 9.00 до 17.00. Вызвать врача на дом можно будет до 16.00.

При необходимости вылечить заболевший зуб необходимо учитывать, что стоматологические поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00 часов все праздничные дни. Неотложка для взрослых и детей будет работать круглосуточно, расположена она по адресу: улица Чернышевского, дом 10/6. Перерывов и выходных дней не будет.

Врачи в детских стоматологических клиниках готовы принимать пациентов с 9.00 до 15.00 все дни с 1 по 8 января 2019 года.

Только два дня - 3 и 6 января 2019 года, будут работать женские консультации.

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