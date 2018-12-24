2018-12-24T08:02:20+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 разбилась семья, погиб 9-летний мальчик

Его родители и трехлетний брат госпитализированы [видео]
Лика ИСАЕВА
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С места аварии увезли в больницу трех пострадавшихС места аварии увезли в больницу трех пострадавшихФото: Из материалов пресс-службы
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Страшная авария произошла в Мамадышском районе республики на 949 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа". По предварительным данным, в воскресенье, 23 декабря в 15.30 житель Елабуги решил обогнать впереди идущие грузовые автомобили. Его автомобиль пошел на обгон, но мужчина не справился с управлением, и его легковушку развернуло на трассе.

В "семерку" врезалась попутная "Ауди Q3", и в результате этого столкновения она вылетела через разделительную полосу на встречку, где автомобиль буквально смял грузовик "MERCEDES-BENZ".

Сила удара была такова, что девятилетний мальчик, сидящий на переднем пассажирском сиденье в "семерке", получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. В момент аварии он находился в детском удерживающем устройстве.

Травмы различной степени тяжести получили родители погибшего мальчика и его 13-летний брат. Все они госпитализированы в Елабужскую ЦРБ.

- В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту дорожно-транспортного происшествие проводиться проверка, устанавливаются все детали столкновения, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Страшная авария на М7,где погиб ребенок.! другой источник

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