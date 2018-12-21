В Казани наградили победительницу акции «Вселенная добра»

На протяжении нескольких дней – с 4 по 7 декабря, жители Татарстана участвовали в народном голосовании.

«Комсомольская правда» стала партнером фильма «Ёлки Последние», и решила запустить акцию «Вселенная добра». Ее условия были просты – надо было оставить свои голоса за того или иного героя из Татарстана, который совершил подвиг, доброе дело или помог другим.

По правилам акции, победитель этого народного голосования получил билеты на звездную премьеру новогоднего фильма «Ёлки Последние». Состоялась она в Казани, в кинотеатре «Киномакс-Тандем», 18 декабря. Презентовать фильм приехал один из главных героев – сноубордист, которого играет актер Александр Головин.

Победительницей этой акции стала Наталья Петряева. Многодетная мама работает оперативным дежурным службы «112» Татарстана. 22 ноября она по телефону помогла принять стремительные роды у жительницы Пестречинского района республики. Роды, следуя указаниям Натальи Петряевой, пришлось принимать отцу малыша. «Скорая» приехала только тогда, когда малыш уже появился на свет и закричал.

Во время презентации новой комедии Наталью поздравил с победой в народной акции Александр Головин. Он откровенно удивился, что женщина смогла подробно объяснить отцу младенца, как правильно действовать в такой непростой ситуации.

- Побольше бы было таких людей, - с восхищением пожал он руку женщине и, не сдержавшись, поцеловал ее.

От создателей фильма Наталья получила памятные подарки: елочный шар, плакат с автографом Тимура Бекбамбетова, футболку и книгу о фильме. Все – с логотипами сериала «Ёлки».

Желающих увидеть Александра Головина и победительницу было так много, что пробиться к сцене было очень сложно.

- Спасибо большое всем! – поблагодарила женщина. – И тем, кто за меня голосовал, и тем, кто в своей жизни каждый день делает добрые дела, пусть незаметные, но они делают нашу жизнь лучше, помогают обрести любовь и веру.