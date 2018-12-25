2018-12-25T14:09:29+03:00
Звезды

Кто в «Лес», кто в цирк, кто в кабаре: в Качаловском прошла премьера нового спектакля

К постановке Игоря Коняева казанцы отнеслись настороженно
Лика ИСАЕВА
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Из классической постановки "Лес" превратился в цирковое представлениеИз классической постановки "Лес" превратился в цирковое представлениеФото: Из материалов пресс-службы
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В Качаловском поставили «Лес» Александра Островского. Но если бы не афиша с указанием, что это точно то, что написал классик, то догадаться было невозможно. Ставил пьесу санкт-петербуржский режиссер, лауреат Госпремии России Игорь Коняев. И на этот раз казанцы с большим недоумением отнеслись к его ироничному видению истории о пороках, которые были в обществе и сто лет назад.

Прежде всего, от матового блеска жемчужного ожерелья, каким представляются пьесы Александра Островского, в «Лесе» не осталось ничего. Вместо этого - яркие цветные бусинки разного формата и размеров, которыми прельщали конкистадоры наивных коренных жителей двух Америк.

Все герои были похожи на клоунов Фото: Из материалов пресс-службы

Все герои были похожи на клоуновФото: Из материалов пресс-службы

И это был не спектакль, а буффонада, где были клоуны и клоунессы, разодетые столь ярко и вычурно, что позволительно только в цирке или кабаре. Последнее, кстати, не заставило себя ждать: ключница Улита (Заслуженная артистка Татарстана Эльза Фардеева) едва ли не канкан танцевала, а встреча в лодке Раисы Павловны Гурмыжской (Народная артистка России и Татарстана Светлана Романова) и Алексея Буланова (Алексей Захаров) заставляет поставить на эту постановку цензуру: 18+!

Сам лес присутствовал на сцене в оригинальных декорациях: перевернутые вниз кроной елочки из зеленых дощечек, которые свисали на заднике сцены. Да еще челядь - четыре работника, переодевающихся то в животных, то представ перед барыней в полуобличье людей и зверей, сохраняя на плечах маски лесных обитателей.

Самый скоромный персонаж в произведение Аксинья (Славяна Кащеева) Фото: Из материалов пресс-службы

Самый скоромный персонаж в произведение Аксинья (Славяна Кащеева)Фото: Из материалов пресс-службы

Воспринимать точку зрения Коняева на «Лес» непросто. Он увидел в пьесе буффонаду, оттого персонажи и обрели гротескные наряды и формы поведения, исполняя хиты разных, уже современных, лет. Если закрыть глаза, и только слушать, то можно понять, что услышал и увидел режиссер. И, вновь обретя зрение, уже смотришь на сцену по-другому, воспринимая саму игру талантливейшей труппы, отделяя каждого в отдельности от внешнего облика до его сути.

Особенно это заметно в игре Славяны Кащеевой, которой досталась роль Аксиньи: образ невинной бедной родственницы - скромный сарафан, полумонашеский плащ и слишком длинная коса, словно одели на нее смирительную рубашку, заставив играть ровно, вместе со всеми, не перетягивая одеяло на себя, как было замечено ранее.

Илья Славутский в роли трагика Несчастливцева Фото: Из материалов пресс-службы

Илья Славутский в роли трагика НесчастливцеваФото: Из материалов пресс-службы

Связующее звено между цирком и пьесой стали два бродячих актера - трагик Несчастливцев (Народный артист Татарстана Илья Славутский) и комик Счастливцев (Заслуженный артист Татарстана Марат Голубев). Именно они и заставляют примириться зрителя с новым «Лесом», который только, только появился в репертуаре театра.

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