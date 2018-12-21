Десятки девушек в Казани разденутся прямо посреди торгового центра

23 декабря жители и гости Казани, которые заглянут в торговый центр, расположенный в доме №141 на проспекте Победы. станут свидетелями не самой обычной картины. В здании ТЦ собирутся сотни красивых девушек, на которых из одежды будет только бикини.

Нет, это не какой-то своеобразный флешмоб. Дело здесь совершенно в другом. Все эти полуобнаженные девушки будут участницами отборочного этапа конкурса красоты "Мисс Татарстан", который в этом году будет проводиться вот уже в 21 раз.

Фото: Рамиль Гали.

Отметим, что подобные кастинги в торговых центрах для Казани дело привычное. Так что каждый желающий сможет полюбоваться на красивых девушек и, возможно, увидеть будущую первую красотку республики.

Что касается участия, то попробовать свои силы может любая незамужняя девушка в возрасте от 14 до 23 лет. Для этого достаточно заполнить анкету участницы на сайте конкурса "Мисс Татарстан" и не испугаться прогуляться перед жюри и толпой зевак в бикини и на каблуках.

Фото: Рамиль Гали.

Из всех кандидатов выберут пятьдесят красавиц, тридцать из которых встретятся в финале конкурса в конце января. Победительница будет представлять Татарстана на конкурсе красоты "Мисс Россия", а в дальнейшем на мировых конкурсах красоты. Начало мероприятия в 11:00.