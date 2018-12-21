В тройной аварии в Татарстане пострадали пять человек

ДТП с участием трех автомобилей произошло на объездной дороге трассы "Йошкар-Ола-Зеленодольск" неподалеку от Зленодольска. В аварии столкнулись иномарки "КИА Сид", "Нексия" и отечественная "Газель". В результате столкновения "Газель" была опрокинута на бок, и перегородила проезд по двум полосам этой трассы. Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана были вынуждены на время перекрыть движение автомобилей на этом участке дороги. Танспортный поток отправили по объездным путям через города Волжск и Зеленодольск.

По предварительным данным, водитель "КИА Сид" превысил безопасную скорость и выехал на встречку на узском участке автодороги. Он не смог справиться с управлением и вернуться на свою полосу, когда перед его легковушкой появилась "Газель". Автомобили столкнулись, и после этого "Газель" опрокинулась на бок, загородив обе полосы дороги. Ее груз рассыпался на трассу. Затем в столкнувшиеся машины врезалась "Нексия", не успевшая притормозить.

- В результате аварии получили травмы различной степени тяжести пять человек, находившихся в салоне иномарки "КИА Сид", - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. - На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии выясняются.