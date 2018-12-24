Торгово-развлекательный центр «ЮЖНЫЙ» в честь нового года подготовил приятные сюрпризы
Новый год – время волшебства, когда вокруг царит особенная атмосфера предвосхищения главного праздника. Торгово-развлекательный центр «ЮЖНЫЙ» поздравляет всех жителей и гостей города и в честь нового года подготовил приятные сюрпризы!
24 декабря открывается Школа подготовки к новому году с участием ведущих визажистов, стилистов, флористов, декораторов. Подготовка к празднику станет легкой и приятной.
Школа нового года. Расписание Мастер-классов:
24 декабря 19.15 - Мастер класс по новогоднему макияжу
25 декабря 19.15 - Мастер класс по Новогодней композиции
26 декабря 19.15 - Мастер класс по новогодним поделкам
27 декабря 19.15 - Мастер класс по стилю
28 декабря 19.15 - Презентация журнала Южный
29 декабря 17.15 - Мастер класс по новогодним поделкам
30 декабря 17.15 - Мастер класс по новогодним поделкам
Участие бесплатно, без предварительной записи.
В последнюю неделю уходящего года в ТРЦ «Южный» вы познакомитесь с настоящей семьей эльфов, запечатлите момент встречи с Дедом Морозом в его резиденции, услышите рождественские песни в живом исполнении хора маленьких ангелочков, загадаете самое заветное желание. А 29 и 30 декабря вас ждет полезный гостевой сервис, как приятное дополнение к покупкам.
Чтобы вы могли все успеть и насладиться шопингом – ТРЦ Южный продлевает часы работы. С 24 по 30 декабря для вас магазины работают до 00:00
ТРЦ Южный, Пр.Победы, 91