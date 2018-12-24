Торгово-развлекательный центр «ЮЖНЫЙ» в честь нового года подготовил приятные сюрпризы

Новый год – время волшебства, когда вокруг царит особенная атмосфера предвосхищения главного праздника. Торгово-развлекательный центр «ЮЖНЫЙ» поздравляет всех жителей и гостей города и в честь нового года подготовил приятные сюрпризы!

24 декабря открывается Школа подготовки к новому году с участием ведущих визажистов, стилистов, флористов, декораторов. Подготовка к празднику станет легкой и приятной.

Школа нового года. Расписание Мастер-классов:

24 декабря 19.15 - Мастер класс по новогоднему макияжу

25 декабря 19.15 - Мастер класс по Новогодней композиции

26 декабря 19.15 - Мастер класс по новогодним поделкам

27 декабря 19.15 - Мастер класс по стилю

28 декабря 19.15 - Презентация журнала Южный

29 декабря 17.15 - Мастер класс по новогодним поделкам

30 декабря 17.15 - Мастер класс по новогодним поделкам

Участие бесплатно, без предварительной записи.

В последнюю неделю уходящего года в ТРЦ «Южный» вы познакомитесь с настоящей семьей эльфов, запечатлите момент встречи с Дедом Морозом в его резиденции, услышите рождественские песни в живом исполнении хора маленьких ангелочков, загадаете самое заветное желание. А 29 и 30 декабря вас ждет полезный гостевой сервис, как приятное дополнение к покупкам.

Чтобы вы могли все успеть и насладиться шопингом – ТРЦ Южный продлевает часы работы. С 24 по 30 декабря для вас магазины работают до 00:00

ТРЦ Южный, Пр.Победы, 91