Tele2 обеспечила доступом к технологии LTE еще 400 тысяч татарстанцев

Tele2 продолжает развитие высокоскоростного мобильного интернета в Татарстане. В этом году сеть четвертого поколения стала доступна еще 400 тысячам жителей региона в 73 населенных пунктах. Преимуществами LTE-технологии оператора на сегодняшний день могут воспользоваться более трех миллионов татарстанцев.

Новый стандарт высокоскоростного интернета 4G от Tele2 стал доступен жителям Татарстана в августе 2017 года. В этом году оператор сосредоточился на увеличении емкости действующей сети в крупных городах и расширении покрытия в малых населенных пунктах республики. За 11 месяцев текущего года количество базовых станций LTE в регионе увеличилось на 75%, услуга высокоскоростного интернета четвертого поколения стала доступна 80% жителей Татарстана.

В течение 2018 года новые базовые станции 4G были построены в десятках населенных пунктов Мамадышского, Сармановского, Тукаевского, Атнинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Высокогорного, Заинского, Мензенинского, Новошешминского, Лаишевского и других районов республики. Свыше 400 тысяч жителей этих поселений теперь могут воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G.

Кроме того, оператор вдвое увеличил полосу пропускания частот LTE-сети в диапазоне 1800 МГц. Проведение работ позволило улучшить качественные характеристики сети - увеличить её пропускную способность и повысить скорость передачи данных в два раза. Реализация проекта способствовала значительному росту пользовательской активности в регионе. За 11 месяцев 2018 года объем интернет-трафика в сети четвертого поколения вырос в 3,5 раза.

Развитие сети LTE Tele2 ведет параллельно с расширением географии 3G-сети в тех населенных пунктах, где технология остается востребованной. В этом году доступ к этому стандарту связи получили еще свыше 200 тысяч жителей республики. Таким образом, 90% населения региона на сегодняшний день доступны преимущества скоростного мобильного интернета Tele2.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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