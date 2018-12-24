2018-12-24T00:50:07+03:00
Спорт

УНИКС закончил календарный год победой над «Цмоки-Минск»

Матч завершился со счётом 88:69 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Эта игра стала заключительной для команды из столицы Татарстана в 2018 году.Эта игра стала заключительной для команды из столицы Татарстана в 2018 году.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС дома обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершил выступления в текущем году. Казанцы вышли на паркет «Баскет-Холла» в следующем составе: Трентон Локетт, Джеки Кармайкл, Евгений Колесников, Пиеррия Хенри и Мелвин Эджим.

Казанцы вышли на паркет «Баскет-Холла» в следующем составе: Локетт, Кармайкл, Колесников, Хенри и Эджим. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы вышли на паркет «Баскет-Холла» в следующем составе: Локетт, Кармайкл, Колесников, Хенри и Эджим.Фото: Алина НИЗАМОВА

Гости неприятно удивили болельщиков УНИКСа уже в стартовые минуты. Один из аутсайдеров турнира не только на равных сражался с фаворитом, но и превосходил его. Первая четверть осталась за клубом из Беларуси – 20:22.

Гости неприятно удивили болельщиков УНИКСа уже в стартовые минуты. Фото: Алина НИЗАМОВА

Гости неприятно удивили болельщиков УНИКСа уже в стартовые минуты.Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти сценарий не изменился. Казанцы продолжили догонять соперника, а минчане успешно отрываться. К концу первой половины «Цмоки» укрепил лидерство – 34:39.

Во второй четверти казанцы продолжили догонять соперника. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во второй четверти казанцы продолжили догонять соперника.Фото: Алина НИЗАМОВА

Большой перерыв пошёл на пользу команде Димитриса Прифтиса. УНИКС оживился и стал активнее действовать в атаке. Третий период хозяева закончили, уже ведя в счёте.

ольшой перерыв пошёл на пользу команде Димитриса Прифтиса. Фото: Алина НИЗАМОВА

ольшой перерыв пошёл на пользу команде Димитриса Прифтиса.Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта четверть запомнилась несдержанностью главного тренера минского клуба. Арбитры удалили Александра Крутикова за споры после одного из эпизодов в игре. В результате 61:57 перед финальной четвертью.

Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков. Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков.Фото: Алина НИЗАМОВА

В ней казанцы смогли развить успех предыдущего периода и довели матч до крупной победы – 88:69.

Казанцы довели матч до крупной победы – 88:69. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы довели матч до крупной победы – 88:69.Фото: Алина НИЗАМОВА

Самыми результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит. На счету американца 18 очков.

Самыми результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самыми результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта игра стала заключительной для команды из столицы Татарстана в 2018 году. Следующий матч казанцы проведут 2 января против петербургского «Зенита» в топ-16 Кубка Европы. Встреча пройдёт в «Баскет-холле» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Следующий матч казанцы проведут дома 2 января против петербургского «Зенита» в топ-16 Кубка Европы. Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч казанцы проведут дома 2 января против петербургского «Зенита» в топ-16 Кубка Европы.Фото: Алина НИЗАМОВА

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