УНИКС закончил календарный год победой над «Цмоки-Минск»
Казанский УНИКС дома обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершил выступления в текущем году. Казанцы вышли на паркет «Баскет-Холла» в следующем составе: Трентон Локетт, Джеки Кармайкл, Евгений Колесников, Пиеррия Хенри и Мелвин Эджим.
Казанцы вышли на паркет «Баскет-Холла» в следующем составе: Локетт, Кармайкл, Колесников, Хенри и Эджим.Фото: Алина НИЗАМОВА
Гости неприятно удивили болельщиков УНИКСа уже в стартовые минуты. Один из аутсайдеров турнира не только на равных сражался с фаворитом, но и превосходил его. Первая четверть осталась за клубом из Беларуси – 20:22.
Гости неприятно удивили болельщиков УНИКСа уже в стартовые минуты.Фото: Алина НИЗАМОВА
Во второй четверти сценарий не изменился. Казанцы продолжили догонять соперника, а минчане успешно отрываться. К концу первой половины «Цмоки» укрепил лидерство – 34:39.
Во второй четверти казанцы продолжили догонять соперника.Фото: Алина НИЗАМОВА
Большой перерыв пошёл на пользу команде Димитриса Прифтиса. УНИКС оживился и стал активнее действовать в атаке. Третий период хозяева закончили, уже ведя в счёте.
ольшой перерыв пошёл на пользу команде Димитриса Прифтиса.Фото: Алина НИЗАМОВА
Эта четверть запомнилась несдержанностью главного тренера минского клуба. Арбитры удалили Александра Крутикова за споры после одного из эпизодов в игре. В результате 61:57 перед финальной четвертью.
Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков.Фото: Алина НИЗАМОВА
В ней казанцы смогли развить успех предыдущего периода и довели матч до крупной победы – 88:69.
Казанцы довели матч до крупной победы – 88:69.Фото: Алина НИЗАМОВА
Самыми результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит. На счету американца 18 очков.
Самыми результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит.Фото: Алина НИЗАМОВА
Эта игра стала заключительной для команды из столицы Татарстана в 2018 году. Следующий матч казанцы проведут 2 января против петербургского «Зенита» в топ-16 Кубка Европы. Встреча пройдёт в «Баскет-холле» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Следующий матч казанцы проведут дома 2 января против петербургского «Зенита» в топ-16 Кубка Европы.Фото: Алина НИЗАМОВА
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