"Я в шоке": директор казанской школы высказалась о продуктовом наборе с кусками цемента, который получил от них ребенок-инвалид

Видео с обзором продуктового набора, который был выдан ребенку-инвалиду в одной из коррекционных школ Советского района Казани, не на шутку взбудоражило местных жителей и СМИ. Его авторы - родители одной из школьниц - заявили, что больше не могут терпеть подобного и решили рассказать всем, чем же предлагают кормить детей в подобных учреждениях.

Так, в наборе были пшено с кусочками цемента, консервы с костями, творог неизвестного происхождения, гнилой картофель, корневая морковь, пять мягких от "старости" луковиц, пакет вафель без маркировки и такой же пакет печенья. По словам матери школьницы, единственные продукты, которые она смело может дать своему ребенку: кефир, молоко и сосиски.

Корреспондент "КП-Казань" связалась с директором коррекционной школы Советского района, чтобы узнать, как такие продукты могли попасть в продуктовый набор ребенка.

Татьяна Егорова работает в этом учебном заведении уже 15 лет. На данный момент она находится в отпуске, но все равно следит за происходящим в школе. По ее словам, это первое подобное обвинение в адрес администрации и поставщиков.

-Я в шоке от этого поста в интернете. Знаете, я работаю в этой школе с 2003 года. И у нас никогда не было подобных проблем с продуктовыми наборами. На выдаче продуктов каждый раз стоят сотрудники администрации и трепетно следят за процессом, - начала разговор Татьяна.

Директор отметила, что видела, какие продукты завезли им в этом месяце и той картошки, которую демонстрируют на видео родители школьницы, администрация попросту не получала.

- В этом месяце мы получили хорошие продуктовые наборы. Они были выданы 119 школьникам, и никто другой на них не жаловался. Я не обвиняю авторов видео в фальсификации, но я уверена, что весь провиант был в отличном состоянии. Несмотря на это, я готова принести семье девочки свои извинения.

Однако немного погодя Татьяна добавляет, что не знает, чувствует ли она свою вину.

- Мне нужно было видеть это своими глазами, а не на видео, - объясняет женщина.

На вопрос о бумагах с информацией о продуктах, на отсутствие которых "Комсомолке" пожаловалась мать школьницы, Татьяна отвечает, что их и правда нет.

- Делать бумагу с составом продуктов и сроком годности для каждого пайка невозможно. Мы с готовностью показываем сертификат качества родителям, которые интересуются этим. Но мы не можем каждый набор обеспечивать такой бумагой, - признается она.

Как оказалось, поставщики продуктов в школе меняются довольно часто. Со слов директора, их выбирает вовсе не она - все это делается через сайт госзакупок и с помощью аукционов. Так, в одном месяце масло может быть вкуснее, чем в другом. Однако оно проверяется администрацией учреждения и в любом случае не может быть, к примеру, испорченным.

Из беседы мы узнали, что 26 декабря в школе состоится собрание родителей. На нем и будут обсуждены все имеющиеся претензии к качеству выдаваемых продуктов питания.

- Я за то, чтобы родители при возникновении подобных проблем обращались в первую очередь к поварам школы и членам администрации. Посты в социальных сетях - разве это выход? - заканчивает разговор Татьяна.

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