Пшено с цементом и консервы с костями: в Казани ребенку-инвалиду выдали паек, который "даже кошки не едят"

В коррекционной школе Советского района Казани ежемесячно 20 числа родителям начинают раздавать набор продуктов для детей-инвалидов. Однако, в этот раз содержимое такого пайка попало на всеобщее обозрение. Родители одного из детей решили поделиться увиденным, сняв его на видео и выложив в интернет.

На видео, которое сняли Ольга и ее муж, видно, что почти вся провизия не имеет фабричной упаковки и разложена по обычным пакетам. Поставщики не приложили к набору даже бумаги, на которой был бы написан состав тех или иных продуктов и сроки их годности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683347" frameborder="0"></iframe> В Казани ребенку-инвалиду выдали паек, который "даже кошки не едят".соцсети

Корреспондент "КП-Казань" дозвонилась до Ольги, чтобы узнать подробности. Как оказалось, продукты были предназначены для ее дочери-инвалида, которая учится в третьем классе. По словам женщины, она не привыкла жаловаться, но на этот раз их с мужем терпению пришел конец.

- Я не жалуюсь, мне просто обидно. Обидно осознавать, что в других районах все хорошо, а у нас куски цемента в пшене. Знаете, его как будто с пола собирали - начинает женщина и принимается подробно описывать нам остальные продукты из набора.

Так, оказалось, что помимо пшена родители получили творог неизвестного происхождения, гнилой картофель, кормовую морковь, пять мягких от "старости" луковиц, огромный пакет вафель без маркировки, такой же пакет муки и консервы с большим количеством мелких костей.

Еще в наборе имеется непонятный фарш и рыба с плохим запахом, которую, по словам Ольги, "даже кошки не едят".

- Единственные продукты, которые я могу дать смело своему ребенку это кефир, молоко и сосиски, - заканчивает свой обзор раздосадованная мать.

Проблемы с пайком, как выяснилось из разговора с Ольгой, возникли не в первый раз.

- В прошлом месяце мы получили около пяти килограмм гречки и сахар. Что я должна была с этим сделать? Что из этого можно приготовить?

Для сравнения женщина рассказала корреспонденту "Комсомолки" о ситуации в корректирующей школе соседнего района, где учится дочь ее подруги.

- Мне знакомая рассказывала, что у них и бумаги соответствующие к набору прилагают, и еда в упаковках, а не в пакетах из магазинов. Почему такое разное отношение к инвалидам в одном городе?

Однако в возникшей проблеме женщина винит не столько администрацию города, сколько непосредственно директора школы. Ведь именно он из раза в раз продлевает договор с поставщиками таких продуктов. Она отмечает, что отказалась бы от ежемесячного получения продуктового набора, но за это будут наказывать невиновных учителей. А ей этого совсем не хочется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не позор, а подарок взрослым: татарстанские чиновники объяснили, что на самом деле вручили детям-инвалидам (подробнее)

Росла в детдоме, а сейчас покоряет лучшие подиумы мира: 7-летняя девочка из Татарстана создала собственную линию одежды (подробнее)