Им коробками по голове прилетает, а они все стоят: в магазине казанцы устроили давку из-за скидки на курицу

В Интернет попало видео, снятое в одном из гипермаркетов Казани. На нем видно, что несколько десятков людей, среди которых в основном пенсионеры, устроили давку у прилавка. На кадрах видно, как они расталкивают друг друга, чтобы оказаться ближе к раздаче товара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683323" frameborder="0"></iframe> В магазине казанцы устроили давку из-за скидки на курицу.соцсети

Как выяснилось, в этот день в магазине была акция: скидка в 25% на курицу и полуфабрикаты из нее. Вот казанцы и решили закупиться к новогодним праздникам.

Авторы видео отмечают, что перед началом давки люди стояли и ждали старта акции два часа.

Комментаторы в социальных сетях, посмотрев этот ролик, разделились на два лагеря: одни считают, что причиной инцидента является то, что в стране слишком маленькие пенсии, другие называют это "привычкой людей прошлого века".

Есть и третья сторона, представители которой винят во всем простую жажду "халявы".

- О, это сладкое слово, заставляющее сердце биться сильнее и выплескивать огромными дозами адреналин в кровь - халява, - отмечает интернет-пользователь Nasya Koshmar.

- Аж коробки летают, - отмечает в комментариях к видео Михаил.

- Да, кстати, им коробками по голове прилетает, а они все стоят, - соглашается с ним Элина.

Откуда взялись эти коробки, и почему они летели на покупателей - вопрос. Однако факт остается фактом: в погоне за дешевой курицей людей они, действительно, не останавливали.

- Жизнь такая, вот и люди дикие, - в свою очередь выдвигает свое предположение интернет-пользователь Сергей.

- Я помню в магазине работала, сахар был по акции, бабушке в такой давке руку сломали, - вспоминает в комментариях к ролику Светлана,видимо, намекая что происходящее на видео - привычное в последнее время явление.