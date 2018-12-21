Им коробками по голове прилетает, а они все стоят: в магазине казанцы устроили давку из-за скидки на курицу
В Интернет попало видео, снятое в одном из гипермаркетов Казани. На нем видно, что несколько десятков людей, среди которых в основном пенсионеры, устроили давку у прилавка. На кадрах видно, как они расталкивают друг друга, чтобы оказаться ближе к раздаче товара.
В магазине казанцы устроили давку из-за скидки на курицу.соцсети
Как выяснилось, в этот день в магазине была акция: скидка в 25% на курицу и полуфабрикаты из нее. Вот казанцы и решили закупиться к новогодним праздникам.
Авторы видео отмечают, что перед началом давки люди стояли и ждали старта акции два часа.
Комментаторы в социальных сетях, посмотрев этот ролик, разделились на два лагеря: одни считают, что причиной инцидента является то, что в стране слишком маленькие пенсии, другие называют это "привычкой людей прошлого века".
Есть и третья сторона, представители которой винят во всем простую жажду "халявы".
- О, это сладкое слово, заставляющее сердце биться сильнее и выплескивать огромными дозами адреналин в кровь - халява, - отмечает интернет-пользователь Nasya Koshmar.
- Аж коробки летают, - отмечает в комментариях к видео Михаил.
- Да, кстати, им коробками по голове прилетает, а они все стоят, - соглашается с ним Элина.
Откуда взялись эти коробки, и почему они летели на покупателей - вопрос. Однако факт остается фактом: в погоне за дешевой курицей людей они, действительно, не останавливали.
- Жизнь такая, вот и люди дикие, - в свою очередь выдвигает свое предположение интернет-пользователь Сергей.
- Я помню в магазине работала, сахар был по акции, бабушке в такой давке руку сломали, - вспоминает в комментариях к ролику Светлана,видимо, намекая что происходящее на видео - привычное в последнее время явление.