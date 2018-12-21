В Казани вынесли приговор убийцам пенсионерки и нумизмата
Верховный суд Татарстана вынес приговор 51-летнему гражданину Украины Юрию Гаврилюку и его 26-летнему сыну Кириллу.
Присяжные их признали виновными в убийстве пенсионерки и нумизмата. В каждом из случаев Гаврилюк старший стрелял жертвам в голову из пистолета.
Так, в 2015 году, расправившись со спящей на диване пенсионеркой, он забрал из ее квартиры 50 тысяч рублей и скрылся.
В 2017 году мужчина со своим сыном подкараулил в Казани пожилого нумизмата. Ворвались в его квартиру, выстрелили коллекционеру в голову и забрали все ценные монеты на сумму свыше 705 тысяч рублей.
Кроме того, Гаврилюка старшего признали виновным и в контрабанде боеприпасов. Он незаконно провез через границу с Украиной более 100 патронов для пистолета. Также после задержания мужчины из его жилища была изъята взрывчатка, которую он сам сделал.
В Казани вынесли приговор убийцам пенсионерки и нумизмата.МВД по РТ
В итоге Верховный суд Татарстана приговорил Юрия Гаврилюка к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 210 тысяч рублей. При этом прокурор просил для мужчины пожизненный срок лишения свободы. В свою очередь Гаврилюку младшему, который также был уличен в краже из трансформаторной подстанции, назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.