Верховный суд Татарстана вынес приговор 51-летнему гражданину Украины Юрию Гаврилюку и его 26-летнему сыну Кириллу.

Присяжные их признали виновными в убийстве пенсионерки и нумизмата. В каждом из случаев Гаврилюк старший стрелял жертвам в голову из пистолета.

Так, в 2015 году, расправившись со спящей на диване пенсионеркой, он забрал из ее квартиры 50 тысяч рублей и скрылся.

В 2017 году мужчина со своим сыном подкараулил в Казани пожилого нумизмата. Ворвались в его квартиру, выстрелили коллекционеру в голову и забрали все ценные монеты на сумму свыше 705 тысяч рублей.

Кроме того, Гаврилюка старшего признали виновным и в контрабанде боеприпасов. Он незаконно провез через границу с Украиной более 100 патронов для пистолета. Также после задержания мужчины из его жилища была изъята взрывчатка, которую он сам сделал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683298" frameborder="0"></iframe> В Казани вынесли приговор убийцам пенсионерки и нумизмата.МВД по РТ

В итоге Верховный суд Татарстана приговорил Юрия Гаврилюка к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 210 тысяч рублей. При этом прокурор просил для мужчины пожизненный срок лишения свободы. В свою очередь Гаврилюку младшему, который также был уличен в краже из трансформаторной подстанции, назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.