Определен очередной победитель еженедельного фотоконкурса «Зверополис»

В этот раз победителем еженедельного фотоконкурса «Зверополис» стала Валерия Никифирова и ее кот Буся. За эту фотографию посетители сайта «Комсомольской правды» в Казани отдали больше всего голосов.

Напомним, остальным участникам не стоит расстраиваться. Их фотографии с питомцами продолжают участвовать в еженедельном фотоконкурсе «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани.

К ним можете присоединиться и вы. Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец.

Снимки в хорошем качестве принимаются на электронную почту kpkzn@yandex.ru. Не забудьте при этом также указать в своем письме имя, фамилию и контактный телефон, чтобы мы могли связаться с вами.