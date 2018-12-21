2018-12-21T11:48:48+03:00
Конкурсы и тесты

Определен очередной победитель еженедельного фотоконкурса «Зверополис»

Лучшая фотография с домашним питомцем публикуется на страницах газеты «Комсомольская правда» в Казани
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В этот раз победителем еженедельного фотоконкурса «Зверополис» стала Валерия Никифирова и ее кот Буся. За эту фотографию посетители сайта «Комсомольской правды» в Казани отдали больше всего голосов.

Напомним, остальным участникам не стоит расстраиваться. Их фотографии с питомцами продолжают участвовать в еженедельном фотоконкурсе «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани.

К ним можете присоединиться и вы. Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец.

Снимки в хорошем качестве принимаются на электронную почту kpkzn@yandex.ru. Не забудьте при этом также указать в своем письме имя, фамилию и контактный телефон, чтобы мы могли связаться с вами.

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