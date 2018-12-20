2018-12-20T17:32:02+03:00
Общество

"Здесь дети в лего не играют, они "КАМАЗы" собирают": Дети из Татарстана перепели "Ибицу", рассказав о городах республики

Видеозапись выступления активно набирает просмотры [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Видео детской песни активно набирают просмотры.Видео детской песни активно набирают просмотры.
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С тех пор как детский хор Светлакова спел песенку про отдых в Нижнекамске, среди квнщиков республики достойно ответить москвичам становится просто принципом.

Сначала в ответ на тот иронично-смешной ролик появился другой, в котором шоумена и актера приглашали в Нижнекамск на эчпочмак и чак-чак. Сергей Светлаков, просмеявшись, и похвалив татарстанцев за быстроту ответа, пообещал приехать.

Теперь вокальный ансамбль "Детский город" из Казани исполнил забавную песенку про города Татарстана, где с самоиронией дает краткую, в две строчки, характеристику каждому из них:

Мамадыш. 15 тысяч населенья, и для людей одно веселье. У нас досуг здесь есть отличный - завод кирпичный!

Бугульма. Большой любовью он пропитан. С названьем есть такой напиток. Смеемся мы все тут нехило - мэр Закиров!

Необычным образом девочки рассказали о городах Татарстана.

Необычным образом девочки рассказали о городах Татарстана.

Елабуга. Всех майонезом задолбаем. Культурой тоже задолбаем. Надеюсь, принцип вам понятен. На гербе - дятел.

Яр Челны. Здесь дети в лего не играют. Они "КАМАЗы" собирают. И дует запах к нам не хило с НЕФТЕХИМа.

Альметьевск. Здесь крупных нет соревнований. Масштабных нет мероприятий. Но, как обычно, для Казани мы их оплатим.

И Казань. В России - третия столица, счастливые живут здесь лица. Гостям всегда мы будем рады, без булдырабыз! Татарстан!

Этот ролик, снятый кем-то из зрителей финала Лиги КВН "Республика", где ансамбль принял участие в рамках выступления КВН альметьевской команды "Улица Индустриальная", уже становится вирусным, его пересылают друг другу татарстанцы, и делятся им с другими россиянами.

Веселая песенка про города Татарстана.! другой источник

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