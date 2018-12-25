Квадроциклы и снегоходы повысят оперативность энергетиков Татарстана

Британец Стивен Грей, русские Павел Яблочков и Александр Лодыгин да сербский Никола Тесла диву бы дались, если бы знали, к чему приведут в XXI веке их множественные открытия и наработки в области энергетики. Сегодня на территории Татарстана электричеством обеспечен каждый уголок. Линии электропередач по заявкам подводят даже к одиноким пасекам, расположенным где-нибудь на тихой опушке. Буквально в этом году ОАО «Сетевая компания» завершило ударную пятилетку по модернизации системы энергоснабжения, тем самым увеличив пределы своих мощностей. Однако эффект от таких вложений окажется недолгим, если не проводить своевременное обслуживание и необходимые работы.

САМИ ПОВЫШАЮТ СЕБЕ ПЛАНКУ

Старания энергетиков ныне стали делом обыденным, а общество привыкло жить в быстром ритме: вместо почтовых писем отправляют электронные сообщения, вместо газовых плит используют электрические чайники. Даже еду предпочитают греть в микроволновке. Поэтому любое краткосрочное отключение света сейчас воспринимается как небольшое ЧП.

Ориентируясь на нужды населения, в «Сетевой компании» поднимают планку качества и сроков проведения работ. На протяжении последних десятилетий сетевики переходят на автоматическое оборудование: устанавливают секционирующие реклоузеры, индикаторы коротких замыканий, датчики образования наледи, электромонтеры производят работы под напряжением. Как итог - население практически не замечает, что где-то из-за непогоды оборвались провода или проводятся ремонтные работы. Удобнее становится работать и самим сотрудникам - участки повреждений с точностью до нескольких километров обнаруживают из диспетчерской, оттуда же проводят необходимые переключения. Раньше на аналогичные работы пришлось бы потратить долгие часы пеших поисков.

ВМЕСТО ЛЫЖ - ЛЕГКАЯ ТЕХНИКА

Тем не менее человеческий труд все так же важен. Автоматика позволяет минимизировать последствия аварий или ограничить круг поиска. Устранить поломки или просто провести техническое обслуживание установок - задача людей. Линии электропередач, которые обслуживает «Сетевая компания», расползлись паутиной на тысячи километров по территории республики. Причем пролегают они не всегда в самых удобных местах, а порой и там, где едва может пройти нога человека.

- Были времена, когда особо не было техники и зимой осматривать линии приходилось на охотничьих лыжах. Тяжеловато было, и мысль была одна - скорее бы найти дефект и дойти до места, где потеплее, - вспоминает сложные будни электромонтер службы высоковольных линий Чистопольских электрических сетей Сергей Зазнобин.

Устранить неполадки было не так уж и просто, и вообще выполнение этой задачи походило на настоящую спецоперацию. Сначала надо было найти неисправность, потом вернуться, подыскать технику, собрать бригаду, определить необходимые для ремонта материалы. После этого на место выдвигалась целая делегация: трактор расчищал дорогу, а следом шла техника с материалом и рабочими. В некоторых случаях монтеры шли на лыжах, а все необходимое волочили в санях. И это все в снегопад, под сильный ветер или ледяной дождь. Ведь в основном причиной всех аварий становится непогода. Трудно представить, сколько на это уходило времени.

Охотничьи лыжи до недавних пор были неизменным атрибутом для работы практически всех электромонтеров в зимний период. Лет десять назад на вооружение некоторых филиалов «Сетевой компании» пришли снегоходы. Правда, их было мало, да и сама техника позволяла работать только в «сезон».

- Снегоход приходилось доставлять до определенной точки при помощи КамАЗа с краном-манипулятором, а это опять дополнительная техника, рабочие, - рассказывает уже как историю начальник Чистопольского РЭС Ильдар Низамов. - Сейчас стало гораздо легче.

В этом году ОАО «Сетевая компания» начало очередной этап технического переоснащения своих подразделений. С начала зимы филиалы компании получают новую спецтехнику. Первопроходцами стали Чистопольские электрические сети. Им вручили восемь снегоходов «Тайга» (имеют два карбюратора и очень широкую гусеницу, а это обещает высокую скорость, проходимость и грузоподъемность), шесть квадроциклов (с подключаемым полным приводом и улучшенной подвеской) и специальные прицепы для их перевозки. Кроме того, для электромонтеров в целях безопасности приобрели специальные шлемы и перчатки. Все необходимую для работы оснастку энергетики смогут сложить в сани и без проблем отбуксировать груз к назначенному месту.

- Мы долго ждали этого момента. Это большое подспорье для работы с нашими потребителями, ведь такой транспорт помогает гораздо быстрее находить и устранять аварии, обследовать линии, выезжать в труднодоступные места для проведения работ. Раньше у нас были снегоходы, но это сезонная техника, поэтому мы попросили еще и квадроциклы, - рассказал «Комсомолке» директор филиала Чистопольских электрических сетей Александр Наумов.

На сегодняшний день территория обслуживания филиала раскинулась на 13 тысяч квадратных километров, а это более 8 тысяч километров линий электропередач семи административных районов республики (Алексеевский, Алькеевский, Аксубаевский, Спасский, Новошешминский, Нурлатский и Чистопольский).

На спецтранспорте чистопольские энергетики уже успели с профилактической целью объехать 180 километров ЛЭП.

- Ощущения непередаваемы. Настолько теперь удобно, а самое главное, быстрее стало работать. Вот сейчас мобильность для нас действительно становится реальностью. До места ликвидации мы сможем доезжать в два, а то и в три раза быстрее. Это улучшает качество нашей работы, - рассказал после очередного выезда электромонтер по обслуживанию и ремонту кабельных и воздушных линий Чистопольского РЭС Артем Захаров.

Как рассказали в ОАО «Сетевая компания», на новой технике будут осуществлять профилактические плановые объезды (в течение года сети должны осмотреть дважды), поиск мест повреждений ВЛ, патрулировать территории с целью предотвращения хищения проводов ЛЭП. Кроме того, квадроциклы и снегоходы станут подспорьем электромонтерам при техническом обслуживании опор ЛЭП.

К слову, новые мотовездеходы и квадроциклы до конца этого года получат все филиалы компании. Таким образом, парк спецтехники сетевиков для оперативных работ будет обновлен полностью.