2018-12-20T16:31:16+03:00
Происшествия

В Татарстане сгорел крупный мебельный цех: новые подробности и возможные причины пожара, в котором погибли два человека

По мнению экспертов, смерти и травмированию людей привела возникшая паника
Лика ИСАЕВА
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Для выяснения причин начала пожара, произошедшего 19 октября в 11.36 на территории торгового дома «Агат» в Альметьевске, следственные органы проводят проверку. Напомним, пожар стал причиной гибели двух мужчин и отравлении продуктами горения еще двух человек.

Прежде всего, выяснилось, что с самого начала из-за возникшей паники свидетели ошибочно сообщали по телефону «112» место пожара. Огнеборцев вызывали на адрес улица Объездная, дом 23/10, где расположен цех по производству мебели оптово – розничного склада торгового дома «Агат». Вот только из-за стресса очевидцы ошиблись – горело предприятие, которое не принадлежит этому торговому дому, и находилось оно по другому адресу.

Лишь потом было установлено, кому принадлежит сгоревшее здание. По словам 42-летнего мужчины, с 2015 годом он владеет производственным цехом по производству и сборке мебели. Поскольку требовались новые площади, то к этому цеху пристраивались дополнительные площади. Получить разрешение на ввод их в эксплуатацию мужчина не успел, ведь до самого дня пожара там велось строительство.

В ноябре 2018 года собственник сдал склад в аренду другому гражданину, у которого не было никаких документов на образование юридического лица или статуса индивидуального предпринимателя. Следовательно, никаких мероприятий по надзору в отношении данного объекта со стороны ведомств в итоге не проводились.

Как было замечено само возгорания подробно рассказал собственник склада-цеха. В те минуты он находился внутри строения, которое расположено по адресу Альметьевск, Объездной тракт, строение 24/40.

Вдруг он увидел, что металлический профиль каркаса окрашивается в красный цвет, отражая языки пламени. Вместе с мужчиной рядом находились два сотрудника предприятия, которые являются глухонемыми. Неподалеку в помещении находились еще около пяти человек.

Помчавшись в сторону пожара, собственник кричал, чтобы люди начали спасаться, убегая прочь. Добравшись до места возгорания, он увидел, огонь пожирает все вокруг печи, и он бушует так сильно, что ему сразу стало понятно: самостоятельно справиться с огнем он уже не сможет. Те, кто был рядом с ним, смогли спастись. Но в той части склада-цеха оставались арендатор и его сотрудники.

Среди причин возникновения пожара есть несколько причин, и наиболее вероятными версиями называют:

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей;

- аварийный режим работы электрооборудования и электроприборов;

- открытый источник зажигания (неосторожное обращение с огнем);

- инициированное горение (поджог).

Общая площадь пожара составила 240 квадратных метра.

Во время пожара погибли двое мужчин – 38-летний и 34-летний, которого смогли вынести из огня, но он скончался во время реанимации. Причина гибели людей стало получение травмы, не совместимой с жизнью, в результате обрушения строительных конструкций при пожаре и отравление токсичными продуктами горения. Также с диагнозом отравление продуктами горения в больницу доставлены 41-летний сотрудник цеха и 35-летний, у которого помимо отравления и была диагностирована еще и резанная рана руки.

По мнению экспертов, условием, способствующим гибели и травмированию людей, стала возникшая во время пожара паника.

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