В 2019 году в Татарстане электричество подорожает на 5,3%

Государственный комитет по тарифам Татарстана принял решение повысить в 2019 году цены на электричество на 5,3%. Так, если в 2018 году за один киловатт-час жители республики платили 3,56 рублей, то в первой половине наступающего года эта цифра увеличится до 3,75. А во второй - до 3,78 рубля. Цены указаны с НДС.

- Цены на электроэнергию для населения республики на 2019 год установлены на минимальном уровне, утвержденном Федеральной антимонопольной службы, - пояснили «КП-Казань» в татарстанском комитете.

Вместе с тем было принято решение применить понижающий коэффициент 0,7 к ценам на этот ресурс для сельских районов и многоквартирных домов, которые оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками. Здесь тариф на первое полугодие 2019-го составит 2,62 рубля за киловатт-час, а за второе - 2,64 рубля.

Также в пресс-службе Госкомитета Татарстана по тарифам отмечают, что более 5 лет в ведомстве стараются устанавливать цены на электроэнергию с минимально возможным ростом.

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