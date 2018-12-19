2018-12-19T17:22:31+03:00
Общество

Замерзание антиобледенительной жидкости вызвало вибрацию в двигателе: Почему не смог взлететь самолет Казань-Москва

По данному факту следователи проводят проверку
Владимир КРУПСКИЙ
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Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт.Пассажирам пришлось вернуться в аэропорт.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Инцидент в аэропорту Казани, из-за которого самолет в Москву задержали на три часа, заинтерсовал следователей. Так, приволжское следственное управление на транспорте уже начало проверку по данному факту.

Напомним, что в соцстях активно распространилась информация о том, что лайнер не сумел взлететь по расписанию из-за обледенения двигателей и, если бы, не своевременное решение пилотов вернуться к зданию аэропорта, то все могло закончиться плачевно.

На деле все было иначе. Из-за сильных морозов лайнер А-320 решили повторно обработать противообледенительной жидкостью. Это решение приняли из-за длительного руления по территории воздушных ворот Татарстана.

Следствие уже установило, что проблемы с противообледенительной жидкостью действительно имели место.

- Ввиду предположительного замерзания антиобледенительной жидкости, попавшей при движении воздушного судна в направлении взлетно-посадочной полосы в лопасть турбины, данный факт вызвал вибрацию в двигателе, после чего командиром воздушного судна было принято решение вернуться на пассажирский перрон, - сообщили в пресс-службе приволжского следственного управления на транспорте.

В результате отогрева турбины вибрацию удалось устранить. Однако рейс пришлось задержать на целых три часа. Сам полет в итоге прошел в штатном режиме.

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