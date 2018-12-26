«Майский»: обогреть, осветить и...энергоемкость сократить!

Включаете свет чуть ли не в два часа дня? Как только пришла зима, пришли и огромные платежи за тепло? Тогда вам легко представить, насколько важна для современного производства энергоэффективность, а проще говоря, рациональное расходование и экономия энергии и тепла. Ведь дело не только в экономии природных ресурсов. Дело еще и в сокращении энергозатрат на создание конкретного продукта. А значит, и возможность держать для нас, потребителей, доступные цены.

Поразительных успехов в энергоэффективности производства достигло ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Фото: ООО «Тепличный комбинат «Майский».

«Майский» - бренд, знакомый практически любому татарстанцу. Это огурцы, помидоры и другие овощи высокого качества и отличного вкуса. А вдобавок к ним с недавних пор еще и ягоды - земляника, голубика, ежевика. Это более 42 тысяч тонн овощей в год. Это лидерство среди тепличных комбинатов России по урожайности овощей (до 203 кг/кв. м огурцов, до 110 кг/кв. м томатов). «Майский» - гордитесь, татарстанцы! - основоположник технологии светокультуры в России - метода, при котором овощи с помощью досвечивания особыми лампами выращиваются в теплицах круглый год, хотя обычно зимой выращивать овощи в нашей световой зоне вообще невозможно.

Досвечивание зимой? Это что же, круглые сутки овощи растут под искусственными солнышками, обогретые сотнями батарей? Да. И, кстати, не только зимой, а еще и осенью и ранней весной. И теперь вы можете догадываться, насколько затратно производство свежих овощей в тепличных условиях нашей климатической зоны с такой длинной, темной и холодной зимой!

Фото: ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Приведем шокирующие цифры, которые позволяют оценить энергомасшабность производства овощей в ТК «Майский»:

1. Ежегодное потребление тепловой энергии по комбинату составляет 200 000 Гкал. Для сравнения: современный многоквартирный пятиэтажный трехподъездный дом в год потребляет всего 400 Гкал. Получается, что расходы тепловой энергии по комбинату равны расходу по жилому комплексу, состоящему из 500 многоквартирных 5-этажных домов!

2. Естественный солнечный свет, которого так не хватает растениям зимой, заменяется в теплицах 100 000 штук ламп мощностью 600 Вт. Мощности всего двух-трех таких ламп хватило бы на освещение небольшой квартиры!

Фото: ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Использование в производстве таких масштабных объемов энергоресурсов требовало и требует от тепличного комбината «Майский» грамотно выстроенной энергоэффективной политики на предприятии. За свою 45-летнюю историю тепличный комбинат «Майский» реализовывал различные программы повышения энергоэффективности, но особое место занимает реализованная в последние годы собственная энергетическая система. Она состоит из трех котельных совокупной мощностью 126 МВт, двух энергоцентров общей электрической мощностью 47 МВт.

Этот объект малой энергетики, к слову, созданный в России впервые, позволил практически полностью закрыть все потребности тепловой и электрической энергии тепличного комбината «Майский». А главное, наряду с созданием новых высокоэффективных теплиц это позволило сократить энергоемкость продукции «Майского» за последние 10 лет в 3 (!) раза (с 5 кг условного топлива на 1 кг овощей до 1,5).

Фото: ООО «Тепличный комбинат «Майский».

Значения энергоемкости продукции «Майского» на сегодня оптимальны (лучшее возможно, наверное, только со временем и с появлением новых ноу-хау). Тепличный комбинат «Майский» обеспечивает овощной и ягодной продукцией по доступным ценам население как Татарстана, так и крупных российских федеральных центров. И продолжает развивать собственное производство, а также социальную политику, проводимую на предприятии.