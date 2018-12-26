2018-12-25T22:56:11+03:00
Общество

Энергетика под знаком безопасности

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Фото: «Техноавиа».Фото: «Техноавиа».
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Что ни говори, а самая важная на сегодняшний день отрасль - это энергетика. Монтажники и электрики первопроходцами закладывают новые производства и города и вдыхают в них жизнь, делают все для бесперебойной работы всех сфер жизни общества. Поэтому 22 декабря по-настоящему один из главных профессиональных праздников всей страны. Казанский филиал «Техноавиа» искренне поздравляет всех причастных к этой отрасли и желает радости и исполнения всех заветных желаний.

В свою очередь компания начиная с 2002 года делает все, чтобы работа энергетиков на территории Татарстана и Поволжья была максимально безопасной и легкой. «Техноавиа-Казань» предлагает комплексные решения задач в сфере охраны труда и может обеспечить полный перечень качественных услуг, предоставить спектр средств индивидуальной защиты для энергетиков. За годы работы компания успела зарекомендовать себя с положительной стороны и наладить прочные партнерские связи с энергетическими компаниями Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

На сегодняшний день компания предлагает модели одежды и обуви собственного производства из современных высокотехнологичных материалов и утеплителей с применением соответствующей фурнитуры, а также является дистрибьютором известных производителей средств защиты.

Фото: «Техноавиа».

Фото: «Техноавиа».

Например, при изготовлении одежды используются ткани, обеспечивающие защиту от воздействия тепловой энергии от электрической дуги. Если возникнет аварийная ситуация, защитные комплекты уберегут энергетика от тяжелых ожоговых травм, нейтрализуя тепловые потоки. При этом сама одежда достаточно легкая, гигроскопичная и воздухопроницаемая и не теряет своих свойств в течение всего срока эксплуатации. Вся продукция сертифицирована и маркирована в полном соответствии с требованием нормативных документов. Кроме того, для безопасности в нашем ассортименте есть весьма востребованная новинка - полностью антистатичная защитная спецобувь серии «Неогард-Лайт - Антистат». Обувь обладает стильным ярким дизайном, удобной колодкой и комфортной стелькой.

Современные энергетики стабильно расширяют территории обслуживания. Для этого им нередко приходится осваивать новые земли и расчищать участки под строительство линий электропередач. Зачастую работать приходится в суровых условиях, где необходима специальная защита.Усиленная спецодежда серии «Лесоруб» от «Техноавиа» надежно защищают работников от цепной пилы. При любых обстоятельствах человек останется невредим - заполняющий ткань полипропилен запутается в цепи пилы и заблокирует ее. Такой же подход соблюдается при выборе защитной обуви.

Фото: «Техноавиа».

Фото: «Техноавиа».

Для повышения безопасности работников энергетической отрасли при работе на высоте компания «Техноавиа» развивает мобильные и модульные решения страховочных анкерных устройств «ТехноМАС», актуальных для работы на распределительных устройствах, траснформаторах и линиях электропередач.

Кроме того, компания развивает новое направление деятельности, как оценка рисков рабочих мест, проектирование и монтаж страховочных систем.

Ко всему прочему, для «Техноавиа» важно не только качество выпускаемой продукции, но и комплексный сервис. Специалисты компании помогают энергетическим предприятиям республики совершенствоваться в вопросах безопасности труда, проводя обучающие семинары. Причем не просто разбирают вопросы в теории, но и рассматривают на практике проблемные участки и предлагают оптимальные решения по снижению рисков несчастных случаев на производстве.

Вместе с этим «Техноавиа-Казань» предлагает услуги по сервисному обслуживанию спецодежды, нанесению фирменной символики и термоактивной световозвращающей ленты, предоставляет продукцию для опытных испытаний непосредственно на производстве.

Фото: «Техноавиа».

Фото: «Техноавиа».

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