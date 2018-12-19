2018-12-19T17:24:09+03:00
Происшествия

Самолет из Казани в Москву задержали на три часа из-за сильного мороза

Лайнер пришлось повторно обработать противообледенительной жидкостью
Лика ИСАЕВА
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Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сильные морозы, которые установились в Татарстане, стали причиной длительной задержки авиарейса из Казани в Москву. В соцстях активно распространилась информация о том, что лайнер не сумел взлететь по расписанию из-за обледенения двигателей и, если бы, не своевременное решение пилотов вернуться к зданию аэропорта, то все могло закончиться плачевно.

Впрочем, эта информация не подтвердилась. В авиакомпании, которая выполняла данный рейс, коментирую произошедшее агентству "Москва", назвали распространенную в соцсетях и телеграмм-каналах информацию "откровенной ложью" и "фейком".

На деле все было иначе. Из-за сильных морозов лайнер А-320 решили повторно обработать противообледенительной жидкостью. Это решение приняли из-за длительного руления по территории воздушных ворот Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе казанского аэропорта, самолет должен был вылететь около 3:00, но в результате поднялся в небо только в 5:58. Спустя час с небольшим самолет благополучно приземлился в столичном Шереметьево.

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