2018-12-19T17:24:09+03:00
Общество

"Нашим детям это рано смотреть!": Жителей Набережных Челнов возмутило, что детям показали спектакль про раннюю беременность и аборт

Хотя спектакль и считался 16+, показали его младшеклассникам
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба управления информационной политики и по связям с общественностью горисполкомаФото: пресс-служба управления информационной политики и по связям с общественностью горисполкома
Изменить размер текста:

19 декабря, на официальной группе администрации Набережных Челнов появилась жалобы сразу от нескольких женщин, чьи дети удостоились права первыми посмотреть спектакль в честь Елки мэра. Так, местных жительниц привел в ужас выбор постановки.

- Уважаемые организаторы Ёлки мэра, просьба на будущее, учитывать, что это все-таки Новогоднее мероприятие, и программа должна быть новогодней. Сыграли хорошо, но вот уместно ли детям показывать про аборт, непонятных животных и прочее. Согласна, нужно эти темы освещать, но не на праздничном же мероприятии! Ждали зимнюю сказку, если честно, - признается Эльза Асланова.

Ее негодование подхватывает Елена:

- Этот спектакль у них в афише указан как 16+. Почему его демонстрировали младшим школьникам? Мы классом детей по 14-15 лет хотели сводить на этот спектакль в сопровождении родителей. У нас в театре сначала поинтересовались, видели ли мы сами этот спектакль и не считаем ли, что нашим детям это рано смотреть. А здесь на новогодний праздник такой репертуар?! Странно как-то. У "Мастеровых" есть прекрасные новогодние сказки, как раз для младших школьников, - пишет она.

Оказалось, что согласно сценарию пьесы "Очень простая история", любовные отношения деревенской пары дошли до того, что девушка забеременела. Ее отец стал настаивать на аборте. На защиту еще не родившегося ребенка совершенно неожиданно встали домашние животные.

Ответа от администрации города до сих пор не последовало. Зато на жалобы отреагировала официальная группа театра "Мастеровые".

- Спектакль "Очень простая история" был показан нашим театром именно для старшеклассников, которые уже понимают, о чем идет речь в данной постановке. А вот почему билеты на это спектакль раздали учащимся младших классов, которых, к слову, на показе было совсем немного, - это вопрос уже к школам.

Отметим, что в понедельник, 18 декабря, на первой в этом году Елке мэра побывали отличников учебы, победителей предметных олимпиад и активистов общественных организаций.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Казани покажут мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками»
В Татарстане следователи добились сноса забора в Пригородном лесничестве
В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" закрыли для проезда тяжелых грузовиков два моста
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей