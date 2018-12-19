"Нашим детям это рано смотреть!": Жителей Набережных Челнов возмутило, что детям показали спектакль про раннюю беременность и аборт

19 декабря, на официальной группе администрации Набережных Челнов появилась жалобы сразу от нескольких женщин, чьи дети удостоились права первыми посмотреть спектакль в честь Елки мэра. Так, местных жительниц привел в ужас выбор постановки.

- Уважаемые организаторы Ёлки мэра, просьба на будущее, учитывать, что это все-таки Новогоднее мероприятие, и программа должна быть новогодней. Сыграли хорошо, но вот уместно ли детям показывать про аборт, непонятных животных и прочее. Согласна, нужно эти темы освещать, но не на праздничном же мероприятии! Ждали зимнюю сказку, если честно, - признается Эльза Асланова.

Ее негодование подхватывает Елена:

- Этот спектакль у них в афише указан как 16+. Почему его демонстрировали младшим школьникам? Мы классом детей по 14-15 лет хотели сводить на этот спектакль в сопровождении родителей. У нас в театре сначала поинтересовались, видели ли мы сами этот спектакль и не считаем ли, что нашим детям это рано смотреть. А здесь на новогодний праздник такой репертуар?! Странно как-то. У "Мастеровых" есть прекрасные новогодние сказки, как раз для младших школьников, - пишет она.

Оказалось, что согласно сценарию пьесы "Очень простая история", любовные отношения деревенской пары дошли до того, что девушка забеременела. Ее отец стал настаивать на аборте. На защиту еще не родившегося ребенка совершенно неожиданно встали домашние животные.

Ответа от администрации города до сих пор не последовало. Зато на жалобы отреагировала официальная группа театра "Мастеровые".

- Спектакль "Очень простая история" был показан нашим театром именно для старшеклассников, которые уже понимают, о чем идет речь в данной постановке. А вот почему билеты на это спектакль раздали учащимся младших классов, которых, к слову, на показе было совсем немного, - это вопрос уже к школам.

Отметим, что в понедельник, 18 декабря, на первой в этом году Елке мэра побывали отличников учебы, победителей предметных олимпиад и активистов общественных организаций.