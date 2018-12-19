"Ни о каком примирении речи не идет!": Родственники насмерть сбитых матери и дочери в Казани хотят наказать виновника ДТП по полной

Судебный процесс над 70-летним пенсионером Дамиром Гатиным, обвиняемым в "Нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух человек", завершился, едва успев начаться.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября в 13.05 на проспекте Ибрагимова у дома №32а. 35-летняя Наталья Колкина встретила со школы свою 10-летнюю дочь Ульяну. Мама и девочка решили зайти в магазин, а когда начали переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на середине дороги их сбила иномарка "Мицубиси Паджеро". Как это произошло, запечатлели камеры видеонаблюдения. Автомобиль не сбавил скорости перед "зеброй", и пешеходы оказываются на капоте внедорожника. Ульяна от полученных травм скончалась на месте. Наталью успели погрузить в "скорую", но спасти не смогли - женщина получила тяжелые травмы.

За рулем иномарки и оказался пенсионер Дамир Гатин.

На скамье подсудимых 70-летний пенсионер, сбивший на "зебре" 35-летнюю Наталью и ее 10-летнюю дочь УльянуФото: Лика ИСАЕВА

Под стражу на время следствия его не брали - 12 сентября допросили, и отпустили домой, взяв пописку о невыезде. Уже 13 сентября мужчина лег в больницу. Как объяснил сам корреспонденту "КП-Казань" еще до начала судебного заседания - перенес инсульт.

В Московский районный суд Гатин пришел в скоромных одеждах и с тяжелой сумкой, словно уже был готов к отправке к месту отбытия наказания. Увидев корреспондентов с камерами и фотоаппаратами, недовольно буркнул: "Чего снимаете?". Пообщался с приставами, и поспешил к своему адвокату.

Приехавшие на заседание потерпевшие - родители Натальи и ее брат Алексей Колкин, нашли в себе силы пообщаться с прессой.

- Никто нам не обращался с извинениями, - твердо заявил Алексей. - Все время следствия у Гатина было поведение агрессивное и вызывающее, да Вы же видели и слышали, как он на Вас (корреспондента "КП-Казань", прим. ред.) накинулся. Какое наказание? Максимальное! Он надеется, что суд смягчит ему, ведь Гатину исполнилось 70 лет, а как же ребенок? Ей всего было 10 лет. Мы не заявляли еще иск о компенсации материльного и морального вреда. Адвокаты говорят надо. Мы подумаем. Но ни о каком примирении речи не идет!

Сначала подсудимый отказывался общаться с прессой, и объяснять, как же он не пропустил пешеходов на "зебре". Но чуть позже разговорился и сам Гатин. Правда, понять его можно было с трудом. Еще несколько минут назад он активно перешептывался с адвокатом, а когда его спросили журналисты, хочет ли он извиниться перед людьми, потерявшими родных, то речь его стала невнятной и замедленной. Кое как разобрали его слова о том, что он готовит силы, чтобы выступить на суде, там и попросит прощения у родных погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682933" frameborder="0"></iframe> В Казани брат погибшей после наезда женщины требут максимального наказания для виновного.Лика ИСАЕВА

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Отец Ульяны и супруг Натальи не нашел в себе душевных и физических сил, чтобы прибыть на процесс. Его интересы представлял адвокат.

Во время судебного заседания прокурор потребовал возвратить уголовное дело в прокуратуру для устранения препятствий для рассмотрения в суде - в обвинительном заключении не указано, по какой части мужчине предъявлено обвинение. Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить.

Подсудимый попросил прощения у отца погибшей женщины в День святого Николая-ЧудотворцаФото: Лика ИСАЕВА

Сразу после того, как судья удалился, Гатин обратился к родным Натальи. Он говорил о том, что сегодня светлый православный праздник - день Святого Николая Чудотворца, что он не хотел никого погубить, и просит прощения в этот день у них. Пробормотав что-то нейтральное, отец Натальи вышел из зала.

- Не нужны его слова, они неискренние, - жестко отметил дядя погибшей девочки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682946" frameborder="0"></iframe> Пенсионер, сбивший насмерть в Казани мать и дочь, попытался получить прощения в День святого Николая Чудотворца.Лика ИСАЕВА

Колкин