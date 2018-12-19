2018-12-19T17:24:09+03:00
Общество

На президента Татарстана подали в суд из-за того, что он добавил человека в "черный список" в соцсетях

По мнению мужчины это ограничение непосредственно влечет за собой ограничение в правах
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Житель Татарстана по имени Андрей подал в суд на президента республики Рустама Минниханова. Мужчина требует отменить блокировку доступа к странице главы региона в одной из популярных социальных сетей. Соответвующее заявление поступило в Кировский районный суд Казани во вторник, 18 декабря.

Так, у истца сейчас отсутствует возможность обращения к президенту Татарстана через "ВКонтакте". По мнению Андрея, это ограничение непосредственно влечет за собой ограничение в правах.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена. В дальнейшем суду предстоит разобраться является ли страница в соцсети источником информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

То, почему Андрей попал в "черный список" главы Татарстана точно неизвестно. По одной из версий, Рустам Минниханов заблокировал казанца после комментариев, которые тот стал оставлять на его странице. Истец якобы писал об "отмене на территории России действия Конституции РФ", "захвате власти 18 марта" и "кооперативе Озеро", об этом сообщает Idel.Реалии.

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