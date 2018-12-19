2018-12-19T16:43:34+03:00
Происшествия

Во время концерта Элвина Грея в Татарстане, неизвестный сообщил, что в здании заложена бомба

Информация не подтвердилась, и концерт был продолжен
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/elvin_grey_musicФото: instagram.com/elvin_grey_music
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Во вторник, 18 декабря, в Азнакаево с концертом приехал певец Элвин Грей. Мероприятие началось в местном доме культуры в 19.00. Однако спустя какое-то время организаторам позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в здании заложена бомба, которая в любой момент может его разнести.

Со слов очевидцев, в течение нескольких минут на место прибыли сотрудники МВД, была проведена эвакуация и выявлен нарушитель.

На своей официальной странице в Instagram Элвин Грей отмечает, что номер, с которого был произведен звонок, принадлежит мужчине, который состоит на учете в психдиспансере.

- Будет произведено доскональное разбирательство и будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасибо силовым структурам за профессиональную работу и оперативность. Приносим свои извинения слушателям за доставленные неудобства, - заканчивает свой пост певец.

Через некоторое время концерт было решено продолжить, но большое количество зрителей уже успели разъехаться по домам.

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