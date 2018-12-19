"В Новый год хочу покорить вулкан на Канарах": Александр Головин в Казани рассказал о первой любви и ближайших планах

Александр Головин давно уже не тот юный парень, который сыграл роль суворовца Максима Макарова в сериале "Кадетство". Впрочем, до сих пор у многих россиян он ассоциируется именно с этим сериалом. Меж тем, меньше чем через месяц Александру исполнится 30 и за его плечами множество ролей в театре, кино и сериалах. В Казань он приехал, чтобы встретиться с журналистами после пресс-показа картины "Елки. Последние". В своем графике он все же отыскал несколько минут, чтобы пообщаться с корреспондентом "Комсомольской Правды-Казань".

О ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ "ЕЛОК"

Александр сразу развеел последние сомнения, сказав, что "Елки. Последние" - конец эпохи этого новогоднего проекта.

- Очень грустно. Вы заметили, что после просмотра фильма остается такое впечатление, что что-то уходит от нас? Я был на премьере, и во мне осталось это чувство. Внутри "Елок" был какой-то огонек. Этим фильмом мы дарили вам этот свет, чтобы вы жили в сказке. Восемь лет подряд нашей главной задачей было сделать ваш Новый год чуть-чуть радостнее, - признается Александр.

ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОМОГАРОВЕ МЛАДШЕМ

Во всех частях "Елок" Головин играл сноубордиста, который все время оказывался в центре различных веселых историй. И каждый раз он был в них не один, а со своим лучшим другом лыжником. Как оказалось, сдружились молодые люди и за пределами съемочной площадки.

- Самым ярким моментом стал для меня мой партнер – Сашка Домогаров. Этот человек не покидал меня вообще. Мы смеялись с ним каждую секунду на съемочной площадке, поддерживая друг друга. Все "Елки" для нас это был большой смех, потому что мы с ним принимали все предлагаемые обстоятельства, - рассказывает Александр.

- Как вам, почти тридцатилетним мужчинам, удавалось играть беззаботных парней? В чем секрет?

- Мы брали за основу фильм «Тупой и еще тупее». Герои в нем искренние и честно переживают все происходящее. Я сразу предложил Сашке принять то, что мы очень наивные и верим только в хорошее. Спасибо ему за то, что он всегда придерживался правил этой игры.

- Вы с Домагаровым сами все трюки исполняли? - уточняю я, вспоминая, как в первых "Елках" молодые люди лихо съезжали по лестнице в подъезде на лыжах и сноуборде.

- В первой части ездили сами. Там есть безмонтажная склейка, где я скатываюсь и снимаю маску. В такие момент никак нельзя обмануть зрителя. Однако каскадеры, конечно же, принимали участие, потому что мы могли пораниться. Нас берегли, но поверьте, мы пытались делать большинство трюков самостоятельно.

О СЕБЕ

- А в жизни у вас есть близкие друзья? Вы помогаете им решать проблемы так, как делал это ваш герой?

- Мой лучший друг - Митя Горевой. Я его очень сильно люблю. Знаете, я не предатель и всегда присутствую в тех проблемах, которые есть у моих друзей. Но в отличие от моего героя, я отношусь к ним по-взрослому. По-моему это мужское качество - уметь решать вопросы. Жизнь ведь заставляет.

- Как складывались ваши отношения с коллегами по съемочной площадке? Об Александре Домогарове младшем мы слышали много, а что относительно других?

- Я открытый человек. Это не очень хорошо в повседневной жизни, но вот такой уж я есть. Впустив кого-то в душу, я никогда больше не отпускаю его полностью. Если я взял в дом человека, я уверен в том, что он мне родной.

О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

- В последних "Елках" лыжник влюбляется, но не решается признаться в своих чувствах. Было ли в вашей жизни подобное?

- У меня была очень красивая педагог по истории в школе. Уверен, она и сейчас безумно красива. Я даже попытался подкатить к ней, но не вышло. Однако сразу после этого, мне посчастливилось сняться в сериале «Кадетство», где этот опыт помог мне (герой Александра был безответно влюблен в преподавательницу этики - Ред.). Огромное человеческое спасибо этому педагогу по истории.

- Вы рассказывали ей после эту историю?

- Нет, я ее больше не видел. Но может быть, как-нибудь я выражу ей эти слова благодарности.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

- Почему вас не видно на телевидении?

- Я рвусь туда. Это ведь, знаете, такая большая лотерея. Хочется, конечно, быть в теме. Надеюсь, у продюсеров есть какие-то достойные предложения для нас, чтобы мы снова уверено вернулись на телеэкраны.

- А в ток-шоу приглашают?

- Приглашают, но я не сторонник подобного. Мне не очень нравится это.

О ВЕРЕ В ЧУДЕСА

- Вы верите в новогодние чудеса?

- Я реалист и к тому же - мужчина. По-моему, когда в новогодний праздник ты можешь дополнить багаж Деда Мороза и сделать для своей девочки что-то, чтобы она порадовалась и поверила в сказку – это чудо. Нужно дарить счастье.

О ПЛАНАХ НА НОВЫЙ ГОД

Во время беседы Александр Головин также признался, что встретит 2019 год не в России.

- Хочу первый Новый год мой отпраздновать заграницей. В планах - покорить вулкан на Канарах. Обычно встречаю этот праздник с мамой, папой и сестрой. Новый год это все-таки семейный праздник. И обязательно нужно оливье. Но согласитесь, оно у каждого разное. У меня, например, мамино – самое вкусное.