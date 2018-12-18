2018-12-18T14:35:38+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Нижнекамске: расписание открытий городских елок

Будут работать восемь праздничных объектов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Последний елочный городок откроется на городской набережной за несколько дней до торжества - 29 декабряПоследний елочный городок откроется на городской набережной за несколько дней до торжества - 29 декабряФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Нижнекамск почти готов к встрече Нового 2019 года. На улицах появляются праздничные украшения, а мэрия города готовит ряд мероприятий. В их числе - торжественное открытие восьми елочных городков.

Первый из них откроется в пятницу, 21 декабря, в 17.00 в автогородке "VELiKi". В тот же день, но в 18.00 огнями зажжется елка в центральном городском парке "СемьЯ".

Елочный городок в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая заработает 25 декабря в 18.00, а в сквере имени Лемаева - 27 декабря. Торжественные мероприятия запланированы на 18.00.

Также 27 декабря в 18.00 зимняя красавица будет ждать всех желающих получить заряд новогоднего настроения в парке "Солнечная поляна". На следующий день, 28 декабря, праздничный детский концерт вокруг елки пройдет в спортивном комплексе "Шинник" и парке "Нефтехимиков" также в шесть часов вечера.

Последний елочный городок откроется на городской набережной за несколько дней до торжества - 29 декабря в 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как татарстанцам выбрать правильное шампанское для встречи Нового года - 2019 (подробнее)

Лайфхак от "Комсомолки": Как пережить Новый год - 2019 и не навредить здоровью (подробнее)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки