Новый год-2019 в Нижнекамске: расписание открытий городских елок

Нижнекамск почти готов к встрече Нового 2019 года. На улицах появляются праздничные украшения, а мэрия города готовит ряд мероприятий. В их числе - торжественное открытие восьми елочных городков.

Первый из них откроется в пятницу, 21 декабря, в 17.00 в автогородке "VELiKi". В тот же день, но в 18.00 огнями зажжется елка в центральном городском парке "СемьЯ".

Елочный городок в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая заработает 25 декабря в 18.00, а в сквере имени Лемаева - 27 декабря. Торжественные мероприятия запланированы на 18.00.

Также 27 декабря в 18.00 зимняя красавица будет ждать всех желающих получить заряд новогоднего настроения в парке "Солнечная поляна". На следующий день, 28 декабря, праздничный детский концерт вокруг елки пройдет в спортивном комплексе "Шинник" и парке "Нефтехимиков" также в шесть часов вечера.

Последний елочный городок откроется на городской набережной за несколько дней до торжества - 29 декабря в 19.00.

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