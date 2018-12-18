В Казани решили поднять тариф на воду "за счет прочих источников": Сколько теперь придется платить горожанам

Не утихают разговоры о том, что в Казани стоит существенно поднять тариф на воду. Так, на прошлой неделе гендиректор "Водоканала" Андрей Егоров буквально шокировал большую часть населения, заявив, что действующий тариф надо увеличить сразу в два раза.

Так, сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение составляют 19,64 и 16,44 рублей за кубометр соответственно. Новые тарифы неплохо было бы установить в 36,44 и 30 рублей за кубометр.

По мнению Егорова, по факту казанцы при новых тарифах стали бы платить по 2 копейки за один литр. Сейчас средние показатели по столице Татарстана на среднестатистическую семью составляют 10 тысяч литров в месяц. Стоит это удовольствие примерно 360 рублей.

Однако столь радикальные меры пока не планируется. По крайней мере, на прошедшей накануне согласительной комиссии Госкомитета РТ по тарифам озвучили совершенно другие цифры. Да, тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут, но не в два раза.

В частности, в перво полугодии следующего года тариф на водоснабжение составит 19,97 рублей на кубометр, а на второе полугодие - 20,59 рублей за кубометр. Тариф на водоотведение, согласно озвученным цифрам может составить 16,72 рублей и 17,30 рублей в первом и втором полугодии соответственно.

При этом, цифры, конечно же, не окончательные. В частности, "Водоканал" продолжает настаивать на существенном увеличении тарифа, мотивируя это тем, что сети водоснабжения в Казани изношены на 70%.

По словам заместителя гендиректора "Водоканала" Марата Салахова, рост тарифов на воду в Казани, при прочих проблемах, в последнее время минимален, а если сравнить данные по 60 крупным городам, то столица Татарстана занимает в нем 49 место.

По словам председателя госкмитета РТ по тарифам Александра Груничева, в адрес ведомства поступило письмо от мэра Казани Ильсура Метшина, где отмечено, что из-за износа сетей надо бы рассмотреть вопрос о повышении тарифа на воду "за счет прочих источников". Вот только данную формулировку на встрече никто так и не расшифровал.

Одно ясно точно. платить за воду больше казанцам придется. Слабым утешением может послужить тот факт, что до конца года текущего цены не взвинтят.