2018-12-18T14:35:38+03:00
Общество

В Казани решили поднять тариф на воду "за счет прочих источников": Сколько теперь придется платить горожанам

В этом году сума точно не увеличится, а вот в следующем все возможно
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
Изменить размер текста:

Не утихают разговоры о том, что в Казани стоит существенно поднять тариф на воду. Так, на прошлой неделе гендиректор "Водоканала" Андрей Егоров буквально шокировал большую часть населения, заявив, что действующий тариф надо увеличить сразу в два раза.

Так, сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение составляют 19,64 и 16,44 рублей за кубометр соответственно. Новые тарифы неплохо было бы установить в 36,44 и 30 рублей за кубометр.

По мнению Егорова, по факту казанцы при новых тарифах стали бы платить по 2 копейки за один литр. Сейчас средние показатели по столице Татарстана на среднестатистическую семью составляют 10 тысяч литров в месяц. Стоит это удовольствие примерно 360 рублей.

Однако столь радикальные меры пока не планируется. По крайней мере, на прошедшей накануне согласительной комиссии Госкомитета РТ по тарифам озвучили совершенно другие цифры. Да, тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут, но не в два раза.

В частности, в перво полугодии следующего года тариф на водоснабжение составит 19,97 рублей на кубометр, а на второе полугодие - 20,59 рублей за кубометр. Тариф на водоотведение, согласно озвученным цифрам может составить 16,72 рублей и 17,30 рублей в первом и втором полугодии соответственно.

При этом, цифры, конечно же, не окончательные. В частности, "Водоканал" продолжает настаивать на существенном увеличении тарифа, мотивируя это тем, что сети водоснабжения в Казани изношены на 70%.

По словам заместителя гендиректора "Водоканала" Марата Салахова, рост тарифов на воду в Казани, при прочих проблемах, в последнее время минимален, а если сравнить данные по 60 крупным городам, то столица Татарстана занимает в нем 49 место.

По словам председателя госкмитета РТ по тарифам Александра Груничева, в адрес ведомства поступило письмо от мэра Казани Ильсура Метшина, где отмечено, что из-за износа сетей надо бы рассмотреть вопрос о повышении тарифа на воду "за счет прочих источников". Вот только данную формулировку на встрече никто так и не расшифровал.

Одно ясно точно. платить за воду больше казанцам придется. Слабым утешением может послужить тот факт, что до конца года текущего цены не взвинтят.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки