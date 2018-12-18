2018-12-18T15:50:41+03:00
Общество

18 декабря в Россию возвращаются еще 174 туриста из Татарстана, застрявшие в Китае

Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Эпопея с российскими туристами, оказавшимися в заложниках на китайском острове Хайнань, близится к завершению. В этот вторник, 18 декабря, в московский аэропорт "Внуково" прибывает самолет, на борту которого 343 путешественника, 174 из них - жители Татарстана.

Напомним, проблемы у тех россиян, кто купил групповые туры в Китай, начались 8 декабря, когда с острова Хайнань не смогли улететь назад более 300 человек, большая часть которых - жители Татарстана. Оказалось, у туристической фирмы "Жемчужная река" появились финансовые проблемы, и она не оплачивала услуги авиакомпаний.

Татарстанским туристам 9 декабря удалось сообщить в соцсетях о своей проблеме президенту республики Рустаму Минниханову, и тот привлек к решению проблемы чиновников. Параллельно в Москве занимались вопросами возврата 1,5 тысячи россиян, отправленных этой фирмой на отдых в Китай.

Первая партия путешественников вернулась в Казань 11 декабря, но в Поднебесной оставались еще десятки наших соотечественников. Стало известно, что вторая группа туристов из Татарстана, застрявшие на остров Хайнань, возвращается домой уже в этот вторник, 18 декабря.

- Рейс из города Санья вылетел в Москву 8.34 утра, расчётное время прибытия в аэропорт "Внуково" - 18.46, - сообщили в пресс-службе комитета по туризму Татарстана. - На борту самолета 343 пассажира, из них, по предварительным данным 174 татарстанца.

Самолет вывозит туристов только до Москвы, и по поручению Рустама Минниханова для отправки жителей республики в Казань в аэропорту "Внуково" в 21.00 будет организован специальный рейс.

Во время ожидания этого рейса все туристы в московской воздушной гавани смогут получить помощь во время регистрации и решении каких-либо вопросов от представителей Госкомитета Татарстана по туризму и сотрудников полномочного представительства республики в России.

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