Как распознать приближение Нового года в Казани? Инструкция для тех, кто ушёл с головой в работу

Декабрь - горячая пора, несмотря на показатель столбика термометра. Годовые отчеты, графики и согласование планов на следующий год заставляют поскорее бежать на работу и задерживаться там дольше обычного. К тому же, сложно увидеть приближение праздников, когда прогноз погоды обещает всего один ясный день в декабре, а темнеет уже в 15 часов. Но всё-таки это возможно! Вот пять примеров, по которым можно распознать приближение Нового года в Казани.

ЛЮДИ С КОНЬКАМИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

На Кремлевской набережной стало по-новогоднему уютно и красиво. Виновники этого рождественского великолепия: огромная ель и волшебные олени. Просто посмотрите фото по хэштегу #kremlin_nab, и всё сразу станет понятно. А ещё 1 декабря здесь открылся самый длинный в Европе каток. Теперь вы понимаете, куда идут эти люди с коньками? Присоединяйтесь к ним и вы — если захватите с собой коньки, вход будет стоить символические 50 рублей.

Фото: vk.com/kremlinnab

ТЕ САМЫЕ ГРУЗОВИКИ ИЗ РЕКЛАМЫ

Помните почти магическое «Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит»? А вы видели, как по столице Татарстана знаменитые красные грузовики Coca-Cola с сотнями светящихся огоньков проехали 16 декабря? Здесь они были в ходе благотворительного проекта «Рождественский караван». Волонтеры компании устроили инклюзивный праздник для подростков с разными возможностями и особенностями. Ребята самостоятельно создавали праздник: делали открытки с помощью стикерпаков, учились первым аккордам на гитаре, ритмам на ударной установке и трюкам у иллюзионистов, вдохновлялись на дальнейшее развитие в зоне «самопознания», помогали Санте собирать подарки и многое другое! Поверить в рождественское чудо и подарить его тем, кому это действительно нужно - что может быть лучше?

Фото: russian.rt.com

ВЕЗДЕ АРОМАТ МАНДАРИНОВ

Мы посмотрели статистику — в этом году в Абхазии собрали рекордный урожай мандаринов, а за последний месяц экспорт этого ароматного фрукта в Россию увеличился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом! Часть из них, конечно, уже добралась до Татарстана. Вот рецепт новогоднего настроения от редакции «Комсомольской правды»:

посреди трудного дня остановитесь на минуту, закройте глаза, вдохните аромат кожуры только что очищенного мандарина и пусть у вас в голове заиграет хит Джорджа Майкла. Прилив эндорфинов и новогоднее настроение обеспечены.

Фото: ruslekar.info

ГЛАВНАЯ ЁЛКА ТАТАРСТАНА

Если вы планируете по старой привычке увидеть главную новогоднюю ёлку республики на Площади Тысячелетия — вашим планам не суждено сбыться. В этом году лесную красавицу было решено установить у Чаши — центра семьи «Казан». Летом сюда подвели все необходимые коммуникации, поэтому теперь здесь есть всё для масштабного праздника с великолепной иллюминацией, что точно украсит ваши селфи. Ёлку официально откроют 28 декабря, а сейчас вовсю идет застройка площадки. Если не хочется ждать, с 20 декабря в Центральном парке им. Горького будет работать ярмарка и арт-объекты «Рождественские фонари» и «Звездное небо». Красота!

Фото: unsplash.com

НОВОГОДНИЕ ФИЛЬМЫ

Столбик термометра красноречиво держится ниже нуля и, по прогнозам, останется на том же уровне до конца года. Спасаться горячим кофе, коньками и мандаринами — замечательная идея. Но сложно отказать себе в удовольствии погреться на сеансе какого-нибудь новогоднего фильма.

Уже сейчас в прокате идёт пара добрых картин для всей семьи: «Щелкунчик и Четыре королевства» и «Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество». Скоро появятся кино для более взрослой аудитории: 20 декабря выйдет «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+). Если хочется чего-то хорошо знакомого — потерпите до 27 числа, когда на экран выйдут очередные «Ёлки». Интересно, что на этот раз Тимур Бекмамбетов и его команда придумали для героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова? Запасаемся попкорном и идем в кино.