2018-12-18T14:35:38+03:00
Происшествия

Экс-спецназовца, напавшего в Казани на подростка-аутиста, выгнали из МВД за потерю оружия

Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
Лика ИСАЕВА
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За плечами мужчины командировка в Чечню.За плечами мужчины командировка в Чечню.Фото: Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело в отношении 43-летнего Рустема Газизуллина передали в суд. Экс-спецназовец ответит перед законом за жестокое избиение 17-летнего Владимира Сидорова - подростка с диагнозом аутизм. Несколькими ударами натренированного кулака мужчина сломал мальчику кости лица. Экспертиза признала это как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

В Казани экс-спецназовец избил подростка-инвалида..соцсети

Газизуллина, ушедшего с места нападения, вычислили благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Вызвали для дачи объяснений, и он выдвинул свою версию: «Шел с ребенком по улице Декабристов, возле выхода со станции метро Яшьлек на нас наткнулся какой-то парень и плюнул на меня, вот я и ударил».

Но поднялся большой общественный резонанс – мальчик этот аутист и плохо общается с окружающими, занимался плаванием и был надеждой паралимпийцев России, да и все происходящее попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Рустема Газизуллина взяли под стражу на два месяца. Тогда, во время судебного следствия он заявил: «Сейчас осень, обострение у таких, так что вины своей не признаю».

- Он до сих пор никак не извинился перед Володей, тем более 27 сентября, когда они встретились во время следствия, - рассказали сейчас «КП-Казань» родители 17-летнего Владимира Сидорова. – Со стороны Газизуллина была еще одна версия по факту произошедшего нападения: это на него напали, а Родина его учила давать отпор нападающим. Якобы он подумал, что нападающих вообще двое. Поэтому первого максимально пытался вывести из строя.

В свою очередь корреспонденты «КП-Казань» попытались понять, кто и когда учил мужчину и что могло подвигнуть его на столь жестокое избиение подростка.

Оказалось, что срочную службу экс-спецназовец Газизуллин проходил два года – с 1993 по 1995 во внутренних войсках МВД России. В 1998 году он поступил на службу в МВД, и в 2000 году уже был младшим оперативником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска МВД Татарстана. Когда начались командировки на Северный Кавказ, Газизуллин сам рвался поехать, и его рапорт удовлетворили. В марте 2003 года вместе со сводным отрядом милиции он находился в служебной командировке в чеченском Гудермесе.

- Ничего примечательного за этим парнем не водилось, - вспоминает один из участников этого сводного отряда. – Вел он себя вызывающе, было их несколько таких, кто пререкался с начальством, ставил себя выше остальных. Надо понимать, что в тех условиях подобное поведение ставило под угрозу жизни всего коллектива, ведь на этих людей никакой надежды не было. Мы ж не на прогулку в горы выходили, решали задачи по обеспечению законного порядка в Чечне. С ними у нас вся командировка была, как на пороховой бочке: за спиной не прочный тыл, а засада.

У руководства попытки поговорить по душам с Газизуллиным выявили истинные мотивы его поведения: ему очень хотелось вернуться домой из опасной командировки. Он делал все, чтобы его отослали назад.

Последней каплей для руководства стало то, что Газизуллин потерял свой табельный пистолет. Его так и не нашли. А младшему оперативнику объявили приказ об увольнении по отрицательным мотивам.

В воспитании собственных детей – а у Рустема Газизуллина двое сыновей, он, видимо, тоже не является примером. В 2016 году инспекторами по делам несовершеннолетних был выявлен факт неисполнения мужчиной своих родительских обязанностей. Что конкретно было, и чем завершилось – сведений пока нет.

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Как рассказали родители мальчика, мужчина так и не извинился перед ним. «Комсомолка» разбиралась, что могло подвигнуть взрослого мужчину на столь жестокое избиение [видео]
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