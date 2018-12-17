Лайфхак от "Комсомолки": Как пережить Новый год-2019 и не навредить здоровью

Близится Новый год. Самое время задуматься о подарках и о том, что будет стоять на новогоднем столе. Некоторые перед Новым годом закупаются впрок. Но это не всегда здоровая привычка. Заранее можно покупать только самое необходимое, обращая внимание на срок годности.

- Приобретайте продукты питания только в официальных магазинах. Это в первую очередь касается консервированных и скоропортящихся продуктов. Не стоит покупать с рук продукты домашнего приготовления - различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало домашнего копчения: есть риск серьезно отравиться и, что еще хуже, стать жертвой тяжелого заболевания - ботулизма, - предупреждают специалисты Роспотребнадзора Татарстана.

При покупке продуктов нужно обращать внимание на этикетку. На ней должно быть написано название производителя, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевая ценность.

Если вы приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации.

Готовим правильно

К сожалению, в новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. Наиболее опасные в этом плане - многокомпонентные салаты, в первую очередь заправленные майонезом и сметаной. А также кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса - котлеты, рулеты, паштеты, студень и холодец.

Чтобы не испортить себе праздник, во время готовки придерживайтесь правил:

- соблюдайте сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся;

- тщательно промывайте и обрабатывайте кипятком зелень, овощи и фрукты;

- салаты, изделия из рубленого мяса, студень готовьте в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня! Если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить;

- не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов;

- ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей, если чувствуете себя нездоровым, особенно при тошноте, болях в животе;

- в холодильнике соблюдайте принцип товарного соседства - не ставьте мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке стоит открытый салат или торт.

Как пережить застолье

Новогодний стол - это чаще всего изобилие калорийной пищи. Кроме того, за новогодней ночью следует череда застолий в гостях у друзей, родственников и коллег. А все это ведет к перееданию.

Соблюдайте очередность блюд. Самое оптимальное - съедать сначала салат, а затем уже более сытные вторые блюда и горячее.

Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Не нужно стремиться попробовать абсолютно все блюда.

Не садитесь за праздничный стол голодным. Диетологи советуют не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин. Соблюдайте обычный рацион дня. Это позволит избежать переедания в саму новогоднюю ночь.

Не стоит всю ночь проводить за столом, устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе.

Не запивайте пищу газированными напитками, они вызовут вздутие живота.

Как выбрать правильный алкоголь для праздника

Естественно, что Новый год сложно представить без шампанского, ну или алкоголя покрепче. К выбору спиртного следует отнестись особенно внимательно.

Чтобы избежать приобретения некачественной и опасной алкогольной продукции, покупателю необходимо помнить, что осуществлять покупку алкогольных напитков следует только в стационарных торговых предприятиях.

Организации, осуществляющие продажу алкогольной продукции, должны иметь лицензию на осуществление данного вида деятельности. Лицензия на право розничной продажи алкогольной продукции в магазинах должна быть размещена в доступном для ознакомления месте.

Российским законодательством запрещена реализация алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, торгово-остановочных павильонах, на оптовых и розничных рынках.

Покупая под видом известных марок суррогаты алкогольной продукции, потребители подвергают риску свое здоровье и жизнь. Употребление суррогатной алкогольной продукции может привести к тяжелым последствиям и даже к летальным исходам.

На что в первую очередь обратить внимание

• При выборе алкогольной продукции следует обратить внимание на стоимость товара. Минимальные розничные цены на водку, ликеро-водочную продукцию, бренди, коньяк и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов устанавливаются государством. Так, цена на водку и ликероводочную продукцию крепостью 40 процентов содержания спирта в готовой продукции должна составлять не менее 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л при продаже в розничной торговой сети.

• Состояние упаковки алкогольной продукции: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться; при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Внешний вид: коробка, бутылка, укупорочные средства не должны быть повреждены или деформированы; этикетка с информацией о продукте должна плотно прилегать к упаковке (бутылке, коробке), на упаковке алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должны быть размещены акцизные марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с названием на этикетке. Кроме того, на марке должна содержаться информация об объемной доле этилового спирта в продукте, объеме тары в литрах (куб. дм), которая должна также совпадать с информацией на этикетке. Марка должна быть целой, без повреждений.

• Проверить наличие на бутылке (упаковке) даты розлива, которая наносится производителем и должна быть легко читаемой и четкой.

• Этикетка должна быть наклеена ровно без разрывов и перекосов и содержать полную информацию на русском языке, которая размещается на потребительской упаковке и должна содержать сведения: о наименовании продукта, производителя (юридическом адресе), стране происхождения; сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответствия; государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать; объеме алкогольной продукции в потребительской таре; наименованиях основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции; содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению; дате изготовления и сроке использования или конечном сроке использования; содержании этилового спирта в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 7 процентов объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продукции и в объеме потребительской тары; вреде употребления алкогольной продукции для здоровья.

• Потребитель имеет право ознакомиться с сопроводительными документами на алкоголь, удостоверяющими легальность его производства и оборота, это товарно-транспортная накладная; справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции, кроме продукции Таможенного союза); справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для алкогольной продукции, производство которой осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированной алкогольной продукции, являющейся товаром Таможенного союза).

Все эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения и телефона.