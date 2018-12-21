2018-12-21T07:47:04+03:00
Дом. Семья

Тест на Новый год-2019: чего не должно быть в «оливье» и что нельзя ставить в этот раз на праздничный стол

«Комсомолка» предлагает пройти кулинарную викторину и узнать насколько вы готовы к правильной встречи Нового года-2019
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Фото: Виталий Тимкив/ТАСС.Фото: Виталий Тимкив/ТАСС.
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