Тест на Новый год-2019: чего не должно быть в «оливье» и что нельзя ставить в этот раз на праздничный стол
«Комсомолка» предлагает пройти кулинарную викторину и узнать насколько вы готовы к правильной встречи Нового года-2019
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС.
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Тест на Новый год-2019: чего не должно быть в «оливье» и что нельзя ставить в этот раз на праздничный стол.Какой ингредиент лишний в оригинальном рецепте салата "оливье", датированным еще XIX веком?. Your turn!
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