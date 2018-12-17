2018-12-18T12:05:52+03:00
Происшествия

Учительницей из Бугульмы, угрожавшей старшекласснику, займется следственный комитет Татарстана

Прокуратура передала результаты своей проверки
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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История, которая расколола общество на две части, произошла в конце ноября в школе №16 Бугульмы. Там учительница угрожала девятикласснику расправой за то, что он написал на доске нецензурное слово. Один из учеников сделал аудиозапись этих угроз, и она попала в Интернет.

Запись прослушали тысячи человек, в том числе и сотрудники прокуратуры, и министерства образования Татарстана. В последнем, к слову, наказали сорвавшегося педагога выговором. Она ушла сначала на больничный, но теперь работает вновь.

В свою очередь, оказалось, что тот самый мальчик, в адрес которого прозвучали угрозы, и сам не отличается примерным поведением. Его несколько раз задерживали за кражи и распитие спиртного. В итоге в тот день педагог просто не выдержала и сорвалась на девятиклассника.

Прокуратура Татарстана провела проверку аудиозаписи. Когда результаты подтвердили принадлежность голоса, а также факты угроз и оскорблений, то все материалы передали в следственный комитет Татарстана для дачи уголовно-правовой оценки действиям педагога.

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