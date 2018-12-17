2018-12-18T14:15:01+03:00
Общество

«Билайн И КОФЕ» - новый этап развития собственных магазинов

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Билайн объявляет о запуске проекта «Билайн И КОФЕ» - сети брендированных кофе-корнеров, открытых в своих магазинах. Первая точка открылась в Москве на улице Тверская, 6. В 2019 году планируется открыть 30-50 кофе-корнеров. В них можно будет приобрести кофе, чай, сезонные напитки, выпечку и кофейные абонементы.

Сеть «Билайн И КОФЕ» стала следующим шагом в развитии новой концепции ритейла, в рамках которой компания создает дополнительную ценность от посещения магазинов. В магазинах Билайн можно не только купить SIM-карты и девайсы, воспользоваться финансовыми сервисами и проконсультироваться по мобильной связи, но и получить услуги, которые востребованы каждый день.

- В 2018 году мы удвоили количество наших магазинов. «Билайн И КОФЕ» прекрасно вписывается в концепцию обновленного ритейла. Мы хотим быть полезными как для наших клиентов, так и для тех, кто пока не является абонентами Билайн. Открывая кофе-корнеры под своим брендом, мы создаем новые возможности для партнерства. Бренд Билайн – один из самых дорогих и известных в России. Он позволит легче стартовать молодым и амбициозным предпринимателям, - комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

Кофе-корнеры стали продолжением партнерской программы, которая была запущена в 2018 году. В ходе ее реализации в магазинах Билайн появились кофейни, почтоматы, банкоматы, туристические агентства и другие услуги. Сейчас с Билайн работает 21 партнер и открыто 100 партнерских точек. В 3 квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом выручка партнерских точек выросла на 23%, а трафик в них на 32%. В 2018 году у клиентов появится возможность получить заказы с различных онлайн-магазинов в 300 собственных офисах, а в 2019 году пункты выдачи заказов будут доступны в каждом третьем салоне Билайн.

Использование партнерского формата увеличивает трафик в магазины, что вносит свой вклад в рост продаж. По итогам 3 квартала 2018 года согласно собственной отчетности компании, выручка от продажи девайсов в магазинах Билайн выросла на 164% по сравнению с 3 кварталом 2017 года. Согласно последним отчетам GFK доля Билайн на рынке продаж оборудования утроилась по сравнению с прошлым годом.

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