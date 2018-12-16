В Казани во время пожара погибли супруги-пенсионеры и их годовалый внук

Пожар в трехкомнатной квартитре на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома на улице Мира в поселке Дербышки в столице Татарстана начался ночью, но возгорание обнаружили слишком поздно. В 4.11 в службу "112" поступило сообщение о дыме и огне в квартире, жильцы подъезда самостоятельно покинули здание.

Приехавшим огнеборцам соседи рассказали, что горит квартира, в которой проживают 67-летняя пенсионерка, ее 62-летний супруг и их годовалый внук. Но во время эвакуации они не слышали их криков о спасении.

Пожарные немедленно приступили к ликвидации огня, и в 4.47 были обнаружены тела сначала мужчины и мальчика, а спустя несколько минут - бабушки ребенка. Огонь локализовали в 4.28, открытое горение ликвидировали в 4.30, полностью потушили пожар в 5.18.

Пожарные обнаружили тела трех человекФото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

На месте пожара работали все экстренные службы города: пожарные, полиция, медики, газовая и электрики.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метровФото: МЧС Татарстана

По факту гибели трех человек, в том числе и малолетнего ребенка, СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку, выясняя причины возникновения огня.