2018-12-16T10:17:24+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара погибли супруги-пенсионеры и их годовалый внук

На месте трагедии работали все экстренные службы города
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в двухэтажном жилом домеПожар произошел в двухэтажном жилом домеФото: МЧС Татарстана
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Пожар в трехкомнатной квартитре на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома на улице Мира в поселке Дербышки в столице Татарстана начался ночью, но возгорание обнаружили слишком поздно. В 4.11 в службу "112" поступило сообщение о дыме и огне в квартире, жильцы подъезда самостоятельно покинули здание.

Приехавшим огнеборцам соседи рассказали, что горит квартира, в которой проживают 67-летняя пенсионерка, ее 62-летний супруг и их годовалый внук. Но во время эвакуации они не слышали их криков о спасении.

Пожарные немедленно приступили к ликвидации огня, и в 4.47 были обнаружены тела сначала мужчины и мальчика, а спустя несколько минут - бабушки ребенка. Огонь локализовали в 4.28, открытое горение ликвидировали в 4.30, полностью потушили пожар в 5.18.

Пожарные обнаружили тела трех человек Фото: МЧС Татарстана

Пожарные обнаружили тела трех человекФото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

На месте пожара работали все экстренные службы города: пожарные, полиция, медики, газовая и электрики.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров Фото: МЧС Татарстана

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метровФото: МЧС Татарстана

По факту гибели трех человек, в том числе и малолетнего ребенка, СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку, выясняя причины возникновения огня.

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