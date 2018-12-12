Новый шедевр про мальчика-паука вышел на экраны

Один из самых узнаваемых персонажей вселенной Marvel вновь плетет свою паутину, летает над прохожими и спасает мир. Вот только теперь он уже не один, ведь наша Вселенная – не единственная. Есть и другие в других измерениях. Но, оказывается, Marvel есть везде. И там есть «пауки» - мужчины, женщины и даже свинки.

Казалось бы, что можно еще придумать про героя с суперспособностями? Казалось, что все уже давным-давно не просто придумано, но и успело набить оскомину. Оказалось, что из-под пера Фила Лорда и Родни Ротмана вышел новый шедевр, с не только обновленной историей, но и с новыми персонажами, который заставляет говорить о себе с неиссякаемым накалом страстей и восхищений.

Кроме сюжета, хотелось бы отметить и то, что в мультфильме просто потрясающая анимация! Авторам удалось не только показать зрителю историю о мальчике-паучке свежим взглядом, но и создать мультфильм с потрясающей самоиронией, сопровождая его завораживающими спецэффектами.

Хотелось бы отметить и очень подходящую к картине музыку, которая позволила не только увидеть Нью-Йорк в параллельных мирах, но и окунуться в атмосферу иных мегаполисов с этим же названием, но стоящих в других измерениях.

Откровенно говорят, мультфильм порвал все шаблоны – он существует сам по себе, уникальный, оригинальный по замыслу и исполнению, захватывающей и веселым с первых кадров и до финальных титров.