2018-12-14T17:58:19+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

В разных частях города ожидается еще открытие восьми елок
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С 30 декабря по 8 января, в татарстанском автограде состоятся 25 крупных мероприятийС 30 декабря по 8 января, в татарстанском автограде состоятся 25 крупных мероприятийФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

К встрече Нового 2019 года и соответствующим выходным дням почти готовы Набережные Челны. В городе уже работают открытые катки, наполнены уютом небольшие кофейни и украшены улицы. Дело осталось за малым - провести запланированные и организованные уже мероприятия. Именно они и дадут горожан то, чего им так не хватало - праздничное настроение.

Так, в этот раз Набережные Челны украсят сразу несколько зеленых красавиц. 20 декабря состоятся торжественные открытия елок на бульваре Боровецкий и в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ. А на следующий день, 21 декабря, масштабным праздником зажгутся огни елок на бульварах Энтузиастов и Кереселидзе, а также на Набережной имени Габдуллы Тукая. На бульваре Шишкинский подобное мероприятие запланировано на 22 декабря.

Несмотря на это, главная елка города по традиции будет одна. Ее торжественное открытие намечено на 25 декабря. На площади Азатлык в этот день состоится грандиозный праздник. Жителей и гостей города ждут концертная программа, выступления артистов уличной анимации, выступления акробатов на скакалках, артистов на ходулях, огненное шоу и шоу новогодних барабанщиков. Помимо этого, на площадке будут организованы фотозона с символом наступающего года - живым поросенком и место для катания на упряжке собак породы Хаски.

Последней загорится елка в парке Победы - 27 декабря.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Непосредственно 31 декабря в 22.00 все на той же площади прогремит красочный салют, продолжением которого станет видеодискотека и танцевальная программа. А в полночь здесь будет организовано прямое включение поздравления главы Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОДОЛЖИТ ОТМЕЧАТЬ

Новый год наступит 1 января, но это не станет поводом прекращать отмечать. К тому же, впереди и другие праздники.

Рождество 7 января в 2019 году отметят гуляниями в трех районах Набережных Челнов. В этот день все желающие смогут поучаствовать в народных обрядовых играх, различных конкурсах и рождественских гаданиях.

В общей сложности, с 30 декабря по 8 января, в татарстанском автограде состоятся 25 крупных мероприятий.

- В организации и проведении примут участие более 2 000 работников учреждений культуры, образования, молодежи и спорта, - сообщает администрация Набережных Челнов.

Завершением новогодних праздников станет встреча старого Нового года 13 января.

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как украсить комнату на Новый год 2019
Продумывать варианты украшения комнат в вашем доме к Новому году лучше всего начинать заранее, в идеале за несколько недель до праздника. Так у вас будет время изучить все предложения. Мы в свою очередь хотим рассказать о нескольких простых идеях
Как украсить офис на Новый год 2019 своими руками
Дедлайны, итоговые отчёты, сдача проектов - пережить декабрь на работе часто задача не для слабонервных. Но стоит только нарядно украсить офис, и работать сразу станет легче. Мы собрали советы, актуальные в 2019 году, а вам осталось только воплотить их в
Новости 24
Татарстанца, избившего свою престарелую мать, приговорили к условному сроку
В казанском ЖК «Салават купере» заселили дом №5 по улице Наиля Юсупова
В Татарстане будут судить мать, которая спаивала свою дочь-подростка
В Татарстане 29-летняя сотрудница мечети стала самой красивой девушкой с особенностями
В программу Шаляпинского фестиваля-2019 в Казани войдут 10 опер и 2 гала-концерта
В Казани председатель совета директоров «Газпрома» и президент Татарстана дали старт строительству цеха по выпуску уникальных крупногабаритных компрессоров
В Набережных Челнах в ДТП с легковушкой и микроавтобусом пострадала 6-летняя девочка
Средняя зарплата в Елабуге составляет 33,4 тысячи рублей
Суд отобрал у дочери экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина элитную квартиру
За последние три года в Татарстане построили 45 мечетей и 39 храмов, а также часовен
"Понятно, что я "валенок", но я попробую": экс-футболист Савин провел первую тренировку в "Ак Барсе" и даже забил гол
В Казань прибыл председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков
Жителя Чувашии, убившего соседа из-за футбола, приговорили к 11 годам колонии
В Казани в своей машине сгорел мужчина
В парке Победы Набережных Челнов продают участок под строительство кафе
В Казани ГИБДД ищет свидетелей наезда на пенсионерку – водитель скрылся
Казанец смог потушить свою машину, но обжег руки и попал в больницу
В 2018 году в Татарстане построили и отремонтировали 420 километров региональных дорог
Казанский «Ак Барс» Усилился лучшим спортсменом Тобольска и бывшим футболистом Евгением Савиным
В Казани горожане перенесли на руках автомобиль, который мешал пожарным
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Казани женщине-инвалиду отказали в выдаче протеза ноги
В Чувашии легковушка врезалась в отлетевший от уборочной машины скребок