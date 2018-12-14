Новый год-2019 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

К встрече Нового 2019 года и соответствующим выходным дням почти готовы Набережные Челны. В городе уже работают открытые катки, наполнены уютом небольшие кофейни и украшены улицы. Дело осталось за малым - провести запланированные и организованные уже мероприятия. Именно они и дадут горожан то, чего им так не хватало - праздничное настроение.

Так, в этот раз Набережные Челны украсят сразу несколько зеленых красавиц. 20 декабря состоятся торжественные открытия елок на бульваре Боровецкий и в микрорайоне Бумажников поселка ЗЯБ. А на следующий день, 21 декабря, масштабным праздником зажгутся огни елок на бульварах Энтузиастов и Кереселидзе, а также на Набережной имени Габдуллы Тукая. На бульваре Шишкинский подобное мероприятие запланировано на 22 декабря.

Несмотря на это, главная елка города по традиции будет одна. Ее торжественное открытие намечено на 25 декабря. На площади Азатлык в этот день состоится грандиозный праздник. Жителей и гостей города ждут концертная программа, выступления артистов уличной анимации, выступления акробатов на скакалках, артистов на ходулях, огненное шоу и шоу новогодних барабанщиков. Помимо этого, на площадке будут организованы фотозона с символом наступающего года - живым поросенком и место для катания на упряжке собак породы Хаски.

Последней загорится елка в парке Победы - 27 декабря.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Непосредственно 31 декабря в 22.00 все на той же площади прогремит красочный салют, продолжением которого станет видеодискотека и танцевальная программа. А в полночь здесь будет организовано прямое включение поздравления главы Татарстана Рустама Минниханова и Президента России Владимира Путина.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОДОЛЖИТ ОТМЕЧАТЬ

Новый год наступит 1 января, но это не станет поводом прекращать отмечать. К тому же, впереди и другие праздники.

Рождество 7 января в 2019 году отметят гуляниями в трех районах Набережных Челнов. В этот день все желающие смогут поучаствовать в народных обрядовых играх, различных конкурсах и рождественских гаданиях.

В общей сложности, с 30 декабря по 8 января, в татарстанском автограде состоятся 25 крупных мероприятий.

- В организации и проведении примут участие более 2 000 работников учреждений культуры, образования, молодежи и спорта, - сообщает администрация Набережных Челнов.

Завершением новогодних праздников станет встреча старого Нового года 13 января.