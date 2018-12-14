Стал известен победитель еженедельного фотоконкурса «Комсомольской правды» в Казани – «Зверополис»

Начиная с 10 декабря и вплоть до 16.00 14 декабря посетители сайта «Комсомольской правды» в Казани могли проголосовать за понравившийся снимок домашнего питомца с его владельцем.

Так, больше всего голосов получила Ралина Ахметшина и ее кот по кличке Уголек.

Эта фотография по условиям фотоконкурса «Зверополис» попадет на страницы газеты «Комсомольской правды», которая выйдет в ближайшую среду.

Отметим, что другим участникам, получившим меньше голосов, не стоит расстраиваться у них еще есть шанс выиграть, как и у вновь заявленных авторов фотографий с питомцами. Напомним, фотоконкурс «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани еженедельный. Следующее голосование на равных правах стартует в понедельник – 17 декабря.

Для участия в фотоконкурсе «Зверополис» нужно прислать свои фото, обязательно в хорошем качестве, на электронный адрес kpkzn@yandex.ru. В письме также нужно указать ФИО человека на фото, имя питомца и контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ