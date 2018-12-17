2018-12-17T15:56:29+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Казани: где официально можно будет запускать фейерверки

Особый противопожарный режим в республике будет введен с 20 декабря по 9 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующих мест в городе будет всего 4.Соответствующих мест в городе будет всего 4.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Появился список мест в Казани, где в приближающиеся новогодние праздники официально разрешат запускать фейерверки. Таковых в городе будет всего 4.

В частности, жители Приволжского района смогут использовать для этих целей автостоянку напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще. А жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов - площадка поймы реки Казанки, которая находится на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова.

Для запуска фейерверков будет пригодна и набережная Кировской дамбы, а также пересечение улиц Жиганова и Ахтямова в Советском районе города.

Отметим, что для подобных мероприятий в период с 20 декабря по 9 января в Татарстане будет действовать противопожарный режим. В это время жителям республики запрещается использовать пиротехнику в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Запуск фейерверков будут запрещен также в пределах 50 метров от объектов с массовым пребыванием людей и автомобильных дорог.

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