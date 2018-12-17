2018-12-18T12:05:52+03:00
Происшествия

В Казани дело экс-спецназовца, избившего подростка-аутиста, отправлено в суд

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Лика ИСАЕВА
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Фото: Лика ИСАЕВАФото: Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело по факту "Умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью из хулигантских побуждений" передано в суд. На скамью подсудимых сядет 45-летний экс-сотрудник спецназа Внутренних войск Рустем Гизатуллин.

Мужчину обвиняют в том, что он из хулиганских побуждений избил 17-летнего подростка Володю Сидорова.

Все произошло 19 сентября, когда Володя заблудился, возвращаясь домой после школы. Мальчик проехал на метро две лишние остановки, и, когда вышел на улицу, то не узнал местность. Ребенок - инвалид с детства с диагнозом "аутизм с интеллектуальной недостаточностью".

Мальчик связался по телефону с мамой и по ее совету обратился ко взрослым, чтобы они помогли ему. Но вместо помощи на мальчика напал прохожий, которым и оказался Гизатуллин.

Мужчина проходил мимо со своим пятилетним сыном. После того как к нему подошел к подростку-аутисту, тот внезапно напал на него. По версии следствия, он ударил его кулаком в лицо, и мальчик получил переломы верхней и передней стенок правой верхнечелюстной пазухи. Экспертиза признала как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Во время судебного заседания Гизателлин заявил, что Володя его спровоцировал, плюнув на него.

- Свою вину мужчина полностью признал, на время следствия он находится под стражей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

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