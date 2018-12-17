2018-12-17T10:00:31+03:00
Конкурсы и тесты

Голосуем за участников еженедельного фотоконкурса «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани

Открыто новое голосование, которое продлится до 16.00 20 декабря
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У вас будет несколько для того, чтобы выбрать победителя еженедельной акции

Очень часто говорят, что домашние питомцы (собаки, кошки, птички, рыбки, зебры и т.д.) похожи на своих хозяев, копируют их поведение, жесты и мимику это мы и хотим проверить!

Присылайте нам фото, на котором Вы и Ваш питомец.

Каждый понедельник на нашем сайте стартует голосование, и наши читатели выбирают лучшее фото. Так, в этот раз голосование останавливается в четверг, 20 декабря, в 16.00.

Фото победителя мы каждую неделю (по средам) публикуем в газете «Комсомольская правда» (Толстушка). Также возможны и приятные сюрпризы.

Напомним, вы также можете стать участником еженедельного фотоконкурса «Зверополис» от «Комсомольской правды» в Казани. Пришлите фото со своим питомцем на адрес kpkzn@yandex.ru.

Напомним, обязательное условие - фотография должна быть качественной. Также не забудьте указать Ваши ФИО, имя питомца и Ваш контактный телефон.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ «ЗВЕРОПОЛИС» ОТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» В КАЗАНИ

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