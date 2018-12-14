2018-12-14T12:34:43+03:00
Общество

Не позор, а подарок взрослым: татарстанские чиновники объяснили, что на самом деле вручили детям-инвалидам

Во время декады инвалидов в Нижнекамске детям раздавали сладкие наборы [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/nizhnekamsk_vkФото: vk.com/nizhnekamsk_vk
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На днях в одной из групп в соцсетях один из жителей Нижнекамска анонимно, видимо, чтобы не отследили, выложил фото подарочного набора, который по его или ее утверждению из местной администрации прислали ребенку с ограниченными возможностями здоровья в честь декады инвалидов. Состав такого подарка не только возмутил автора сообщения, но и вызвал отвращение у ребенка.

- Сегодня принесли подарок с администрации ребёнку инвалиду! Просто позор!!!!!!!!! Все самое дешевое и некачественное!!!! Это они называют продуктовый набор! Ребенок даже не стал есть ничего...просто позор! – говорится в сообщение с приложенной фотографией того самого набора.

Под этим тут же стали появляться многочисленные негативные комментарии. А в Исполкоме Нижнекамска поспешили объяснить, что на выложенном фото вовсе не подарок для ребенка инвалида. Такие наборы раздавали взрослым. Их дарили сотрудники одного центра, а детям вручали другие и от другого центра.

Так, заявляется, что ребятам предназначались наборы, в состав которых входили конфеты, молочный шоколад, печенье, сок, жевательный мармелад, леденец на палочке и мучное кондитерское изделие в глазури.

Вот такой, по словам чиновников, на самом деле раздавали детям инвалидам. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Вот такой, по словам чиновников, на самом деле раздавали детям инвалидам. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

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