2018-12-17T11:24:08+03:00
Происшествия

Министра экономического развития Чувашии вывели в наручниках из Дома правительства республики

Владимир Аврелькин задержан по подозрению в коррупционном преступлении
Лика ИСАЕВА
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Владимир Аврелькин задержан сотрудниками ФСБ ЧувашииВладимир Аврелькин задержан сотрудниками ФСБ Чувашии
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Слухи о том, что у ФСБ Чувашии есть вопросы к министру экономического развития Чувашии Владимиру Аврелькину, появились еще 11 декабря. Тогда в соцсетях и стали возникать заметки с тематикой «СРОЧНО!».

На что сайт министерства экономразвития Чувашии разразился опровержением:

«Аврелькин принимает участие в заседании Кабинета Министров Чувашской Республики и проводит ряд других совещаний. Работа министерства проходит в штатном режиме».

Что, в принципе, кануло в лету, как очередная чиновничья попытка сохранить лицо при плохой игре.

Уже 14 декабря другое ведомство республики, только уже надзорное, сообщило, а министр все-таки задержан, причем накануне. В прокуратуре объясняют - по подозрению в совершении коррупционного преступления. Нагрянули к Владимиру Аврелькину прямо в Дом правительства Чувашии. Как, распространились в соцсетях интернет-пользователи близкие к ситуации, министра вывели в наручниках.

В спецоперации участвовали сотрудники республиканского ФСБ. Уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия» возбудили также в ФСБ.

По версии следствия, министр злоупотребил должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. По одной из тиражируемых сейчас версий, в частности, речь идет о землях в Моргаушском районе, которые предоставлены китайским предпринимателям для строительства молокозавода.

- Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

СПРАВКА КП

Владимир Аврелькин родился 17 мая 1978 года в Чебоксарах. Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Ивановский государственный энергетический университет, Президентская программа подготовки управленческих кадров. Также за плечами Аврелькина Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Программа Высшего уровня резерва управленческих кадров.

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