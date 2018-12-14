2018-12-14T13:17:55+03:00
Звезды

Уроженка Татарстана "изменила" Егору Криду с рэпером Luxor

Аида Уразбахтина сыграла его девушку в новом клипе [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aida.offi.Фото: instagram.com/aida.offi.
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24-летняя уроженка Набережных Челнов Аида Уразбахтина снялась в клипе на новую песню рэпера Luxor "Ice". Она сыграла в нем его девушку.

На протяжении всего трехминутного ролика Аида то появляется, то исчезает с пассажирского сиденья иномарки, которая стоит на подземной парковке. В то время как рэпер читает свой текст, она томно смотрит то на него, то куда-то вдаль сквозь лобовое стекло. В финале героиня сначала начинает скандалить, а после принимается обнимать исполнителя за шею.

Фото: instagram.com/aida.offi.

Фото: instagram.com/aida.offi.

- Бро, Luxor, ты талантище, рада была стать частью твоего настроения! - гласит комментарий Уразбахтиной к фотографии со съемок, которую она выложила на своей официальной странице в Instagram.

После она неоднозначно добавила: "Убивает не любовь, а ее отсутствие, потеря памяти о моментах где ты летаешь на крыльях. Переполненные эмоциями, мы ищем повод забыться, замкнуться в себе, ищем другие мысли в голове, не осознавая, что это всего лишь одиночество, оттенок замученного чувства, которое было, которого теперь нет" (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

Фото: instagram.com/aida.offi.

Фото: instagram.com/aida.offi.

Отметим, что девушка стала популярна после выхода шестого сезона телепроекта "Холостяк", в котором она боролась за внимание и любовь 24-летнего Егора Крида. ПРи этом известно, что у Аиды есть 3-летний сын от первого брака.

Фото: instagram.com/aida.offi.

Фото: instagram.com/aida.offi.

Сейчас Уразбахтина живет в Москве, куда перевезла и ребенка. Девушка неплохо поет и часто принимает участие в съемках в качестве модели.

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