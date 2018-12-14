2018-12-14T16:16:19+03:00
Общество

В Башкирии в эро-массажистке опознали пропавшую мать двоих детей из Татарстана

Женщину разыскивают полицейские и ее родственники
Мария ЛУКОЯНОВА
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Такое фото женщина разместила в интернете, предлагая массаж.Такое фото женщина разместила в интернете, предлагая массаж.
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Еще в 2017 году 27-летняя жительница Бугульмы уехала в Стерлитамак по делам на некоторое время. Дома вместе с мужем остались двое несовершеннолетних детей. В итоге татарстанка перестала выходить на связь с семьей, и в итоге была объявлена в розыск.

Поиски продолжаются уже год, и женщину теперь ищут не только потому, что она потеряла связь с родственниками – муж, оставшись один с двумя детьми, подал на нее иск в суд на алименты, а также на лишение жены родительских прав.

Сейчас поиски женщины ведутся и в башкирском Стерлитамаке, где жители города, увидев фотографии пропавшей, узнали в ней местную массажистку. Девушка проживала в микрорайоне Лазурный и работала там в домашнем салоне. Вот только среди ее умений, как утверждают опознавшие ее стерлитамакцы, не только медицинский или косметический массаж, а в основном эротический. По словам местных жителей, женщина оказывала интимные услуги за вознаграждение.

Проверка адресов мест, где могла находиться пропавшая девушка, результатов пока не дала - беглянка съехала и вновь пропала. Поиски матери двух детей из Татарстана продолжаются.

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