2018-12-14T13:02:15+03:00
Спорт

Бывшего защитника "Рубина" задержали на границе с партией часов Rolex на 6 миллионов рублей

Сальваторе Боккетти не задекларировал дорогостоящие хронометры и их изъяли на таможне в "Шереметьево"
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: официальный сайт ФК "Спартак".Фото: официальный сайт ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Итальянский футболист Сальваторе Боккетти, ранее выступавший за казанский "Рубин", а ныне защищающий цвета московского "Спартака" попал в неприятную историю. Прилетев из Рима, его задержали на таможне в аэропорту "Шереметьево". Он не задекларировал дорогостоящие часы марки Rolex, которые и пытался провести через границу.

По данным МатчТВ, этот эпизод произошел около двух недель назад, но в прессе информация об этом стала появляться только в последние сутки. При этом, сперва подозрения пали на другого защитника "Спартака", Самюэля Жиго, но в клубе информацию опровергли.

Затем уже всплыла и фамилия Боккетти. На таможне у футболиста обнаружили 2 пустые коробки от часов. Они были надеты на руку. Примерная их стоимость составляет 6 миллионов рублей. У футболиста таможенникам пришлось изъять дорогостоящие часы.

Как уточнили в "Спорт-Экспрессе", в Рим Боккетти летал на обследование. Именно в столице Италии он и купил эти самые часы. Теперь итальянцу грозит административная ответственность.

Напомним, что Боккетти перебрался в "Рубин" летом 2010 года из итальянского клуба "Дженоа". Он сразу же стал одним из лидеров команды. Всего на счету итальянца 52 матча за казанский клуб, в которых он забил 9 голов. В составе "Рубина" Сальваторе стал обладателем Кубка России. Зимой 2013 года Боккетти перешел в "Спартак", где выступает до сих пор. В позапрошлом сезоне он в составе "красно-белых" выиграл Чемпионат страны.

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки