Бывшего защитника "Рубина" задержали на границе с партией часов Rolex на 6 миллионов рублей

Итальянский футболист Сальваторе Боккетти, ранее выступавший за казанский "Рубин", а ныне защищающий цвета московского "Спартака" попал в неприятную историю. Прилетев из Рима, его задержали на таможне в аэропорту "Шереметьево". Он не задекларировал дорогостоящие часы марки Rolex, которые и пытался провести через границу.

По данным МатчТВ, этот эпизод произошел около двух недель назад, но в прессе информация об этом стала появляться только в последние сутки. При этом, сперва подозрения пали на другого защитника "Спартака", Самюэля Жиго, но в клубе информацию опровергли.

Затем уже всплыла и фамилия Боккетти. На таможне у футболиста обнаружили 2 пустые коробки от часов. Они были надеты на руку. Примерная их стоимость составляет 6 миллионов рублей. У футболиста таможенникам пришлось изъять дорогостоящие часы.

Как уточнили в "Спорт-Экспрессе", в Рим Боккетти летал на обследование. Именно в столице Италии он и купил эти самые часы. Теперь итальянцу грозит административная ответственность.

Напомним, что Боккетти перебрался в "Рубин" летом 2010 года из итальянского клуба "Дженоа". Он сразу же стал одним из лидеров команды. Всего на счету итальянца 52 матча за казанский клуб, в которых он забил 9 голов. В составе "Рубина" Сальваторе стал обладателем Кубка России. Зимой 2013 года Боккетти перешел в "Спартак", где выступает до сих пор. В позапрошлом сезоне он в составе "красно-белых" выиграл Чемпионат страны.