2018-12-13T14:33:57+03:00
Спорт

Бывшего защитника "Рубина" задержали на границе с партией часов Rolex на 6 миллионов рублей

Сальваторе Боккетти не задекларировал дорогостоящие хронометры и их изъяли на таможне в "Шереметьево"
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: официальный сайт ФК "Спартак".Фото: официальный сайт ФК "Спартак".
Изменить размер текста:

Итальянский футболист Сальваторе Боккетти, ранее выступавший за казанский "Рубин", а ныне защищающий цвета московского "Спартака" попал в неприятную историю. Прилетев из Рима, его задержали на таможне в аэропорту "Шереметьево". Он не задекларировал дорогостоящие часы марки Rolex, которые и пытался провести через границу.

По данным МатчТВ, этот эпизод произошел около двух недель назад, но в прессе информация об этом стала появляться только в последние сутки. При этом, сперва подозрения пали на другого защитника "Спартака", Самюэля Жиго, но в клубе информацию опровергли.

Затем уже всплыла и фамилия Боккетти. На таможне у футболиста обнаружили 2 пустые коробки от часов. Они были надеты на руку. Примерная их стоимость составляет 6 миллионов рублей. У футболиста таможенникам пришлось изъять дорогостоящие часы.

Как уточнили в "Спорт-Экспрессе", в Рим Боккетти летал на обследование. Именно в столице Италии он и купил эти самые часы. Теперь итальянцу грозит административная ответственность.

Напомним, что Боккетти перебрался в "Рубин" летом 2010 года из итальянского клуба "Дженоа". Он сразу же стал одним из лидеров команды. Всего на счету итальянца 52 матча за казанский клуб, в которых он забил 9 голов. В составе "Рубина" Сальваторе стал обладателем Кубка России. Зимой 2013 года Боккетти перешел в "Спартак", где выступает до сих пор. В позапрошлом сезоне он в составе "красно-белых" выиграл Чемпионат страны.

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Чемпионов
Футбол, матч Реал Мадрид - ЦСКА 12 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится в 20.55 12 декабря. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Чемпионов
Новости 24
В Чувашии татарстанца будут судить за избиение полицейского деревянной битой
15 декабря в Казани проведут митинг приуроченный двухлетию со дня краха Татфондбанка
В Казани с помощью отвертки и переодевания мужчина выкрал телефонов почти на 400 тысяч рублей
Бюджет Казани на 2018 год утвердили с дефицитом почти в 1,5 миллиарда рублей
15 декабря в Татарстане откроют ледовый дворец и открытый каток
Житель Чувашии вместо двигателя для иномарки купил два мешка кирпичей
Казанский Кремль о строительстве ВСМ: в правительстве Татарстана следят за появлением инвесторов
14 декабря три района Казани останутся без света
В Татарстане бездомный обвиняется в убийстве двух пенсионеров
Пенсионер из Татарстана, несмотря на травму, взял штангу и стал чемпионом мира
Два татарстанца решили угостить выпивкой двух танцовщиц и теперь должны клубу 40 тысяч рублей
СМИ: Роман Абрамович может вложить деньги в строительство ВСМ "Москва-Казань"
Жители Казани тратят на оплату коммуналки больше чем в Москве и Санкт-Петербурге
Деньги на строительство Соборной мечети в Казани выделят не из бюджета
В Татарстане электрик погиб во время выполнения работы
В Казани на время новогодних праздников ограничат движение транспорта около "Чаши"
Одну из улиц в Казани назовут именем архитектора Исмагила Гайнутдинова
В Чебоксарах на время открытия ограничат движение по Московскому мосту
В смертельной аварии в Марий Эл погиб мужчина
В Казани у виновника наезда на пешехода арестовали иномарку
Главным судебным приставом Татарстана назначен Игорь Безуевский
В Чебоксарах подозреваемые в краже денег с чужой карты пришли с повинной
Главе Росгвардии Татарстана присвоили звание "генерал-майор полиции"
15 декабря в Казани откроется первый игровой парк для слабовидящих детей
ФСБ и УФСИН Татарстана провели спецоперацию по задержанию перебросчиков наркотиков
13 декабря в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении Мира и Королева
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым
Церемония открытия WorldSkills-2019 в Казани: онлайн-трансляция, 500 артистов и спецэффекты