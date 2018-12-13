Две копейки за один литр: В Казани предложили в два раз поднять тариф на воду

Вопросы качества воды и проблем с сетями водоснабжения обсудили накануне на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.

В частности, директор МУП "Водоканал" Андрей Егоров отметил, что нынешние тарифы на водоснабжение и водоотведение слишком маленькие и их не мешало бы увеличить. Причем, практически в два раза.

Так, сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение составляют 19,64 и 16,44 рублей за кубометр соответственно. Новые тарифы неплохо было бы установить в 36,44 и 30 рублей за кубометр.

По мнению Егорова, по факту казанцы при новых тарифах стали бы платить по 2 копейки за один литр. Сейчас средние показатели по столице Татарстана на среднестатистическую семью составляют 10 тысяч литров в месяц. Стоит это удовольствие примерно 360 рублей.

В настоящее время "Водоканал" обслуживает более 300 сооружений, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение города, более 3 тысяч километров инженерных сетей, значительная часть которых проложена в 50-70-ых годах прошлого века.

Износ сетей и сооружений составляет более 70% и ежегодно увеличивается в среднем на 2-3%. Для улучшения качества водоснабжения на сегодняшний день предприятием реализуется долгосрочная Инвестиционная программа на период до 2028 года.

С 2019 года данной программой при условии дополнительного финансирования предусмотрена реализация таких крупных проектов, как реконструкция Волжского водозабора, очистных сооружений Казани, строительство водопроводного узла «Дербышки».

Что касается качества воды, то, по мнению замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдуса Насырова, то она удовлетворяет требованиям. Так, по данным Роспотребнадзора Татарстана, 96,9% жителей республики обеспечены качественной питьевой водой.

Муниципальным образованиям республики рекомендовано предпринять меры по повышению качества питьевой воды, эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения, а также внедрению новых технологий обработки воды на водоочистных станциях.